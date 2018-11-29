Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

Колаж РБК-Україна

На аукціоні в Лондоні пішло з молотка перше видання Миколи Гоголя

Перше видання книги видатного українського письменника Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" продали на аукціоні Christie's в Лондоні за $225 тис. (175 тис. фунтів)

Як повідомляється на сайті аукціонного будинку, йдеться про збірку повістей, що вийшла в 1831-1832 роках у петербурзькому видавництві.

Зауважимо, що книга "Вечори на хуторі біля Диканьки" стала найдорожчим із більш ніж двохсот лотів на тижневому аукціоні. Оціночна вартість видання була перевищена втричі.

Скріншот (christies.com)

Додамо, що “Вечори на хуторі біля Диканьки” стали початком великого успіху уродженця містечка Великі Сорочинці як літератора.

Цікаво, що саме цю збірку, яка була продана у Лондоні, Гоголь видав під псевдонімом Пасічник Рудий Панько.

Оповідання, які зображали незвичним чином картини українського побуту, справили величезне враження на Олександра Пушкіна та інших видатних письменників і поетів того часу.

Скріншот (christies.com)

Скріншот (christies.com)

Скріншот (christies.com)

Нагадаємо, що раніше прижиттєве видання збірки "Миргород" Миколи Гоголя було продано на аукціоні за значну суму.

Також ми писали про те, що УПЦ КП переклала українською і видала "Роздуми про Божественну літургію" Гоголя.

Відео: РБК-Україна