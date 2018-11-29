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Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

STYLERЖиття    29.11.2018 - 14:14
Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.
Колаж РБК-Україна

На аукціоні в Лондоні пішло з молотка перше видання Миколи Гоголя

Перше видання книги видатного українського письменника Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" продали на аукціоні Christie's в Лондоні за $225 тис. (175 тис. фунтів)

Як повідомляється на сайті аукціонного будинку, йдеться про збірку повістей, що вийшла в 1831-1832 роках у петербурзькому видавництві.

Зауважимо, що книга "Вечори на хуторі біля Диканьки" стала найдорожчим із більш ніж двохсот лотів на тижневому аукціоні. Оціночна вартість видання була перевищена втричі.

Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

Скріншот (christies.com)

Додамо, що “Вечори на хуторі біля Диканьки” стали початком великого успіху уродженця містечка Великі Сорочинці як літератора.

Цікаво, що саме цю збірку, яка була продана у Лондоні, Гоголь видав під псевдонімом Пасічник Рудий Панько.

Оповідання, які зображали незвичним чином картини українського побуту, справили величезне враження на Олександра Пушкіна та інших видатних письменників і поетів того часу. 

Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

Скріншот (christies.com)

Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

Скріншот (christies.com)

Рекорд на Christie's: книгу українського письменника продали за $225 тис.

Скріншот (christies.com)

Нагадаємо, що раніше прижиттєве видання збірки "Миргород" Миколи Гоголя було продано на аукціоні за значну суму.

Також ми писали про те, що УПЦ КП переклала українською і видала "Роздуми про Божественну літургію" Гоголя.

Відео: РБК-Україна

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