Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

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На аукционе в Лондоне ушло с молотка первое издание Николая Гоголя

Первое издание книги выдающегося украинского писателя Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" продали на аукционе Christie's в Лондоне за $225 тыс. (175 тыс. фунтов)

Как сообщается на сайте аукционного дома, речь идет о сборнике повестей, вышедшем в 1831-1832 годах в петербургском издательстве.

Заметим, что книга "Вечера на хуторе близ Диканьки" стала самым дорогим из более чем двухсот лотов на недельном аукционе. Оценочная стоимость издания была превышена втрое.

Скриншот (christies.com)

Добавим, что “Вечера на хуторе близ Диканьки” стали началом большого успеха уроженца городка Великие Сорочинцы как литератора.

Интересно, что именно этот сборник, который был продан в Лондоне, Гоголь издал под псевдонимом Пасичник Рудый Панько.

Рассказы, которые изображали необычным образом картины украинского быта, произвели огромное впечатление на Александра Пушкина и других выдающихся писателей и поэтов того времени.

Скриншот (christies.com)

Скриншот (christies.com)

Скриншот (christies.com)

Напомним, что ранее прижизненное издание сборника "Миргород" Николая Гоголя было продано на аукционе за внушительную сумму.

Также мы писали о том, что УПЦ КП перевела на украинский и выдала "Размышления о Божественной литургии" Гоголя.

Видео: РБК-Украина