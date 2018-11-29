ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 14:14
Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.
Коллаж РБК-Украина

На аукционе в Лондоне ушло с молотка первое издание Николая Гоголя

Первое издание книги выдающегося украинского писателя Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" продали на аукционе Christie's в Лондоне за $225 тыс. (175 тыс. фунтов)

Как сообщается на сайте аукционного дома, речь идет о сборнике повестей, вышедшем в 1831-1832 годах в петербургском издательстве.

Заметим, что книга "Вечера на хуторе близ Диканьки" стала самым дорогим из более чем двухсот лотов на недельном аукционе. Оценочная стоимость издания была превышена втрое.

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

Скриншот (christies.com)

Добавим, что “Вечера на хуторе близ Диканьки” стали началом большого успеха уроженца городка Великие Сорочинцы как литератора.

Интересно, что именно этот сборник, который был продан в Лондоне, Гоголь издал под псевдонимом Пасичник Рудый Панько.

Рассказы, которые изображали необычным образом картины украинского быта, произвели огромное впечатление на Александра Пушкина и других выдающихся писателей и поэтов того времени.

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

Скриншот (christies.com)

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

Скриншот (christies.com)

Рекорд на Christie's: книгу украинского писателя продали за $225 тыс.

Скриншот (christies.com)

Напомним, что ранее прижизненное издание сборника "Миргород" Николая Гоголя было продано на аукционе за внушительную сумму.

Также мы писали о том, что УПЦ КП перевела на украинский и выдала "Размышления о Божественной литургии" Гоголя.

Видео: РБК-Украина

"О любви": Ольга Фреймут презентовала свою новую книгу Google предлагает Украине оцифровать печатное наследие
Новости Украины книгиаукцион
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь