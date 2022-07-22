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Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)

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Британія, П'ятниця 22 липня 2022 20:00
Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото) Як виглядають сільські школи в Британії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українка розповіла, як виглядають сільські школи в Британії та пояснила, яким чином там збирають гроші на потреби дітей. Ніяких батьківських комітетів там немає, а деякі приміщення ремонту не бачили десятки років.

Як виглядають школи в Британії, розповіла Олена Северенчук на своїй сторінці в Facebook.

Фото звичайної початкової школи у Англії

Дочки Олени 4,5 року, її звуть Соломія і восени вона йде в школу. У Соломійки розлад аутичного спектру і вона не говорить англійською мовою. Мама дуже переживала, як її дочка буде адаптуватися в новій школі.

Знайомство з новою школою почалося в червні. Северенчук подала документи в місцеве відділення освіти і їй запропонували школу в сусідньому селі. Адміністрація з мамою зв'язалася відразу і потрібно було заповнити довгу анкету в гугл-формі.

Через тиждень батьків зібрали в школі. Британські вчителі відрізняються тим, що вони посміхаються, налаштовані на діалог і роблять все, щоб атмосфера була невимушена. Всі теми стосуються навчального процесу, а не господарських тим.

І це при тому, що британські школи забезпечені ненабагато краще українських. За словами Северенчук, ремонту в спортзалі років 30, меблі явно вже надивилися життя.

Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)

Школа в Британії (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)

У класах немає кондиціонерів, і це при тому, що заняття закінчуються в другій половині липня, коли температура повітря піднімається до +39 градусів.

Головний декор по всій школі - це роботи дітей. І в навчальному закладі абсолютно не морочать собі голову свіжістю ремонту.

  • Невелика державна початкова сільська школа
  • 160 учнів від 4 до 11 років
  • Співвідношення учнів до вчителів 16:1 (в Україні 9:1)
  • У 2019 році школа отримала рейтинг "Потребує покращення". Новий директор покращила рейтинг до "Хорошого".

Як збирають гроші

У британських школах ніхто не скидається на штори, подарунки вчителям та інше. Нікого не смикають. Але батьки можуть донатити на школу, якщо є така можливість і бажання.

Майже кожна школа займається фандрейзингом і саме таким способом збирає на свої потреби (крім капітальних). Державного фінансування недостатньо, а цей спосіб формує культуру благодійності у дітей.

Всі кошти, отримані за допомогою фандрейзингу - вільні й школа може використовувати на свій розсуд з мінімальною бюрократією.

Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)

Школа в Британії (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)

Функції фандрейзера виконують вчителі, хтось з адміністрації й допомагають батьки - як волонтери та без зарплат.

Кошти також надходять під час шкільних івентів, ярмарків, продажу кексів, продаж квитків на шкільні заходи (театр, літні барбекю, розваги).

Є система штрафів - можна заплатити 1 або 2 фунти за те, що прийшов в школу не в формі, або приніс газовану воду замість звичайної води. Щорічно школа збирає від 15 до 20 тисяч фунтів.

Цих грошей вистачає, щоб закрити поточні проблеми - купити жалюзі, костюми, полагодити проєктор.

У приватних школах проводять фандрейзинг з вечірніми сукнями, смокінгами та гламуром. І суми там, звичайно ж, інші.

Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)Ремонту років 30, а на штори ніхто не скидається. Як виглядає проста сільська школа у Британії (фото)

Школа в Британії (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)

До речі, раніше ми писали про те, що українка показала випускний у німецькій школі.

А ще розповідали про те, як проходять уроки у французьких школах.

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