Ремонту лет 30, а на шторы никто не скидывается. Как выглядит простая сельская школа в Британии (фото)
Украинка рассказала, как выглядят сельские школы в Британии и объяснила, каким образом там собирают деньги на нужды детей. Никаких родительских комитетов там нет, а некоторые помещения ремонта не видели десятки лет.
Как выглядят школы в Британии, рассказала Алена Северенчук на своей странице в Facebook.
Фото обычной начальной школы в Англии
Дочери Алены 4,5 года, ее зовут Соломия и осенью она идет в школу. У Соломийки расстройство аутичного спектра и она не говорит на английском языке. Мама очень переживала, как ее дочь будет адаптироваться в новой школе.
Знакомство с новой школой началось в июне. Северенчук подала документы в местное отделение образование и ей предложили школу в соседнем селе. Администрация с мамой связалась сразу и нужно было заполнить длинную анкету в гугл-форме.
Через неделю родителей собрали в школе. Британские учителя отличаются тем, что они улыбаются, настроены на диалог и делают все, чтобы атмосфера была непринужденная. Все темы касаются учебного процесса, а не хозяйственных тем.
И это при том, что британские школы обеспечены ненамного лучше украинских. По словам Северенчук, ремонту в спортзале лет 30, мебель явно уже повидала жизнь.
Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)
В классах нет кондиционеров, и это при том, что занятия заканчиваются во второй половине июля, когда температура воздуха поднимается до +39 градусов.
Главный декор по всей школе - это работы детей. И в учебном заведении абсолютно не морочат себе голову свежестью ремонта.
- Небольшая государственная начальная сельская школа
- 160 учеников от 4 до 11 лет
- Соотношение учеников к учителям 16:1 (В Украине 9:1)
- В 2019 году школа получила рейтинг "требует улучшения". Новый директор улучшила рейтинг до "хорошего".
Как собирают деньги
В британских школах никто не скидывается на шторы, подарки учителям и прочее. Никого не дергают. Но родители могут донатить на школу, если есть такая возможность и желание.
Почти каждая школа занимается фандрейзингом и именно таким способом собирает на свои потребности (кроме капитальных). Государственного финансирования недостаточно, а этот способ формирует культуру благотворительности у детей.
Все средства, полученные с помощью фандрейзинга - свободные и школа может использовать по своему усмотрению с минимальной бюрократией.
Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)
Функции файндрейзера выполняют учителя, кто-то из администрации и помогают родители - на волонтерском основании и без зарплат.
Средства также поступают во время школьных ивентов, ярмарок, продажи кексов, продажа билетов на школьные мероприятия (театр, летние барбекю, развлечения).
Есть система штрафов - можно заплатить 1 или 2 фунта за то, что пришел в школу не в форме, или принес газировку вместо обычной воды. Ежегодно школа собирает от 15 до 20 тысяч фунтов.
Этих денег хватает, чтобы закрыть текущие проблемы - купить жалюзи, костюмы, починить проектор.
В частных школах проводят фандрейзинг с вечерними платьями, смокингами и гламуром. И суммы так, конечно же, другие.
Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)
Кстати, ранее мы писали о том, что украинка показала выпускной в немецкой школе.
А еще рассказывали о том, как проходят уроки во французских школах.