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Вирішив спір ножем: у Києві чоловік зарізав двох людей біля кіоску

STYLERЖиття    29.07.2019 - 09:03
Вирішив спір ножем: у Києві чоловік зарізав двох людей біля кіоску
У Києві біля кіоску сталася різанина (фото: колаж РБК-Україна)

Різанина сталася після розпиття спиртних напоїв

На Русанівських садах дві компанії розпивали алкогольні напої біля кіоску. Пізніше між ними стався конфлікт, який переріс у поножовщину. Про це повідомляє столична поліція.

Під час суперечки один з чоловіків дістав ніж та наніс поранення обом опонентам. Коли нападники усвідомили, що наробили почали тікати з місця злочину.

Вирішив спір ножем: у Києві чоловік зарізав двох людей біля кіоску

У Києві біля кіоску сталася різанина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Хуліганів зупинили свідки події, які і викликали поліцію. Чоловіків затримали, ними виявилися 42-річний житель Київської області і його 35-річний товариш, який живе в столиці. З ними зараз спілкуються слідчі.

Вирішив спір ножем: у Києві чоловік зарізав двох людей біля кіоску

У Києві біля кіоску сталася різанина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Що ж стосується потерпілих, то їх доставили в лікарню. 38-річний житель Києва отримав ножові поранення в область грудей і живота, а його 39-річний друг - колото-різані поранення тіла.

Вирішив спір ножем: у Києві чоловік зарізав двох людей біля кіоску

У Києві біля кіоску сталася різанина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Дніпровське управління поліції почало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Берліні зарізали 25-річну українку, яка відправилася в столицю Німеччини на заробітки, щоб допомогти своїм батькам і маленькій дочці.

Раніше повідомлялося про те, що студент влаштував різанину в житомирському гуртожитку. Інцидент стався на кухні гуртожитку. Хлопцеві, що влаштував різанину, загрожує до 15 років в'язниці.

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