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Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 09:03
Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска
В Киеве возле киоска произошла поножовщина (фото: коллаж РБК-Украина)

Поножовщина произошла после распития спиртных напитков

На Русановских садах две компании распивали алкогольные напитки возле киоска. Позже между ними произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Об этом сообщает столичная полиция.

Во время спора один из мужчин достал нож и нанес ранения обоим оппонентам. Когда нападавшие осознали, что наделали то начали убегать с места преступления.

Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска

В Киеве возле киоска произошла поножовщина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Хулиганов остановили свидетели происшествия, которые и вызвали полицию.  Мужчин задержали, ими оказались 42-летний житель Киевской области и его 35-летний товарищ, который живет в столице. С ними сейчас общаются следователи.

Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска

В Киеве возле киоска произошла поножовщина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Что же касается потерпевших, то их доставили в больницу. 38-летний житель Киева получил ножевые ранения в область груди и живота, а его 39-летний друг - колото-резанные ранения тела.

Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска

В Киеве возле киоска произошла поножовщина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Днепровское управления полиции начало уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Берлине зарезали 25-летнюю украинку, которая отправилась в столицу Германии на заработки, чтобы помочь своим родителям и маленькой дочери.

Ранее сообщалось о том, что студент устроил резню в житомирском общежитии. Инцидент произошел на кухне общежития. Парню, устроившему резню, грозит до 15 лет тюрьмы.

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