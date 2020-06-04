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Ресторани в Києві можуть не відкритися: Ляшко назвав причину

STYLERЖиття    04.06.2020 - 14:09
Ресторани в Києві можуть не відкритися: Ляшко назвав причину
Віктор Ляшко зробив заяву (фото: РБК-Україна)

Віктор Ляшко розповів, чому в Києві можуть не відкритися ресторани

Віктор Ляшко розповів, що ресторани в Києві можуть і не відкритися 5 червня, якщо кількість хворих коронавірусом в столиці буде збільшуватися.

"Зросла інцидентність в Києві. Якщо динаміка збережеться, вони будуть приймати рішення по відкату назад. Такі рішення може прийняти регіональна комісія. І я не впевнений, що така інцидентність дозволить Києву відкрити кафе і ресторани 5 червня", - сказав Ляшко в коментарі LB.ua.

Як відомо, уряд у рамках нового етапу ослаблення карантину анонсував відкриття кафе і ресторанів всередині закладів, а не лише на літніх майданчиках.

Також головний санітарний лікар прокоментував порушення карантину президентом Володимиром Зеленським. Він не вважає, що глава держави порушив закон.

"Ми йшли по центральній вулиці після обіду, хотіли взяти кави біля кафе на винос. Але один з рестораторів у цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами, які головний санлікар вчора озвучив і показав", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, "ситуацію розкрутили".

"Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Вчора уряд проголосував за відкриття заклад 5-го червня. Постанова про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як вона може працювати", - заявив головний санлікар.

Як ми раніше писали, Зеленського можуть оштрафувати на 17 тис. грн.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України ресторан
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