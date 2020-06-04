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Рестораны в Киеве могут не открыться: Ляшко назвал причину

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 14:09
Рестораны в Киеве могут не открыться: Ляшко назвал причину
Виктор Ляшко сделал заявление (фото: РБК-Украина)

Виктор Ляшко рассказал, почему в Киеве могут не открыться рестораны

Виктор Ляшко рассказал, что рестораны в Киеве могут и не открыться 5 июня, если количество больных коронавирусом в столице будет увеличиваться.

"Возросла инцидентность в Киеве. Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко в комментарии LB.ua.

Как известно, правительство в рамках нового этапа ослабления карантина анонсировало открытие кафе и ресторанов внутри заведений, а не только на летних площадках.

Также главный санитарный врач прокомментировал нарушение карантина президентом Владимиром Зеленским. Он не считает, что глава государства нарушил закон.

"Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал", - рассказал Ляшко.

По словам Ляшко, "ситуацию раскрутили".

"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать", - заявил главный санврач.

Как мы ранее писали, Зеленского могут оштрафовать на 17 тыс. грн.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ресторан
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