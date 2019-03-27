Рецидивісти влаштували терор в будинку для літніх людей під Запоріжжям (фото, відео)

Колишній в'язень влаштував справжній терор в будинку для літніх людей в Бердянському геріатричному пансіонаті під Запоріжжям. Рецидивіст відбирає гроші та речі у літніх людей, погрожує медперсоналу і нападає на лікарів, а також влаштував пожежу в приміщенні. Поліцейські не можуть вгамувати агресивного неадеквата і лише складають протоколи та виписують йому штрафи.

Вигнати чоловіка з інвалідністю не мають права, оскільки він знаходиться в пансіонаті на законних підставах.

У місцевому інтернет-паблику повідомляється, що після появи в медустанові такого постояльця Олександра з в'язниці життя пенсіонерів та працівників закладу "перетворилося на пекло".

Рецидивіст відмовляється міняти спосіб життя. Навпаки, намагається змусити жити ветеранів та пенсіонерів за своїми правилами.

Фото: скріншот з відео (YouTube / ТСН)

"Колишніх сидівших поселили до пансіонату і почалося беззаконня: вони ображають людей похилого віку та інших інвалідів, влаштовують п'янки і гулянки, були випадки, коли в пенсіонерів забирали останні гроші", – скаржиться журналістам пацієнт пансіонату Володимир.

Справа в тому, що кілька років тому статус КУ "Бердянський геріатричний пансіонат" був змінений, крім людей похилого віку та ветеранів, тут надають допомогу колишнім засудженим, які мають проблеми зі здоров'ям.

На жаль, не всі з них хочуть міняти звичний спосіб життя.

"Проблемні пацієнти" систематично вживають алкоголь, ображають бабусь і дідусів, персонал пансіонату. Бувало, коли відбирали "данину" у людей похилого віку. Правоохоронці в цьому випадку безсилі. Вони приїжджають, проводять профілактичні бесіди, іноді проводять розслідування, направляють матеріали до суду, після чого зловмисника знову повертають сюди. Виходить замкнуте коло. Рецидивісти не соромляться грубіянити медсестрам, навіть перед об'єктивами камер.

Повідомляється, що директор пансіонату Володимир Мілакумов "перебуває в безпорадному стані". На його думку, виправити ситуацію можна, тільки ізолювавши "пацієнтів-рецидивістів" від старих.

Скрін: facebook.com/groups/lentaevents

У пансіонаті всього близько 300 постояльців. Вони скаржаться на те, що цей Олександр часто їх б'є.

Зазначається, що колишній ув'язнений на своєму інвалідному візку таранить лікарів, а іноді встає з нього, щоб напасти на лежачих пацієнтів. Також він постійно погрожує зарізати кого-небудь, хто не платить йому "данину" або іншим чином "попадається під руку".

Відео: YouTube / ТСН

Наразі у пансіонаті близько 25 колишніх ув'язнених. За словами медперсоналу, з них 6 осіб - найагресивніші і буйні. Олександр у них за головного.

Коли він вчергове щось накоїть і приїжджають правоохоронці, хитрун починає кричати про те, що його права в пансіоні утискають, що він інвалід і інше в тому ж дусі.

Між тим за свої справи в пансіонаті Олександр "заробив" за крадіжку новий умовний термін.

Фото: скріншот з відео (YouTube / ТСН)

Минулого літа в пансіонаті один колишній в'язень зарізав іншого. Ще тоді медперсонал розповідав про те, що неодноразово зверталися до обласної влади із проханням розселити колишніх ув'язнених по іншим установам. Але ці звернення ні до чого не привели, пишуть "Факти".

За словами інспектора патрульної поліції Бердянська Юрія Нікітенка, знайти управу на буйного Олександра вони не можуть, адже він постійно "робить акцент на тому, що він - інвалід. І дійсно за свої дії він максимум що може отримати - це штраф".

Фото: скріншот з відео (YouTube / ТСН)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Голій Пристані Херсонської області двоє звільнених з колонії намагалися пограбувати крамницю. Увійшовши в магазин, вони на очах у продавщиць почали зривати зі стійки ковбасу і балики.

Також ми писали про те, що раніше жителі села Гора Бориспільського району самостійно затримали банду злочинців, які грабували будинок.

Нагадаємо, що в Березані Київської області діти затримали злочинця, який втік з Криворізької колонії і пограбував місцевий магазин.