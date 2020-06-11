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Різкому росту коронавірусу в Україні знайшлося просте пояснення

STYLERЖиття    11.06.2020 - 13:48
Різкому росту коронавірусу в Україні знайшлося просте пояснення
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Число хворих на коронавірус за добу різко зросло, але пояснити це можна не лише послабленням карантину

Різкому росту коронавірусу в Україні 11 червня знайшли просте пояснення. Хоча у МОЗ кажуть, що у всьому винні українці, які забули про карантин, цифри говорять про зворотне. Так, за останні три дні в країні мало не вдвічі зросла кількість тестів за добу.

Нагадаємо, що в Україні 11 червня виявили 689 випадків COVID-19. Попередній антирекорд був встановлений 4 червня (588), а до цього - 23 квітня (578 нових випадків).

Якщо подивитися на цифри по тестуванню, то вони сильно зросли за три дні, як і виявлені випадки коронавіруса:

  • 11 червня - 10146 тестів, 689 випадків COVID-19,
  • 10 червня - 8496 тестів, 525 випадків,
  • 9 червня - 6359 тестів, 394 випадки.

У кожен з цих днів кількість хворих відносно тестованих становить 6%, попри видимий ріст цифри нових пацієнтів. При цьому Україна залишається на останньому місці за кількістю проведених ПЛР-тестів у Європі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинуватив українців у недбалості і в тому, що ослаблення карантину вони сприйняли, як його скасування.

"Ми всі вийшли з карантину. Ми всі вирішили, що його не існує. Що такої загрози як COVID-19 вже немає", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ заявив, що буде наполягати на проведенні "деяких заходів заради здоров'я українців".

А ось Віталій Кличко пояснив за яких умовах Київ може повернутися до жорсткого карантину. У столиці також рекордне число нових хворих.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Коронавірус
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