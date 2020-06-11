Резкому росту коронавируса в Украине нашлось простое объяснение

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Число заболевших коронавирусом за сутки резко выросло, но объяснить это можно не только ослаблением карантина

Резкому росту коронавируса в Украине 11 июня нашли простое объяснение. Хотя в Минздраве говорят, что во всем виноваты украинцы, которые забыли про карантин, цифры говорят об обратном. Так, за последние три дня в стране чуть ли не вдвое возросло количество тестов за сутки.

Напомним, что в Украине 11 июня выявили 689 случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд был установлен 4 июня (588), а до этого - 23 апреля (578 новых случаев).

Если посмотреть на цифры по тестированию, то они сильно возросли за три дня, как и выявленные случаи коронавируса:

11 июня - 10146 тестов, 689 случаев COVID-19,

10 июня - 8496 тестов, 525 случаев,

9 июня - 6359 тестов, 394 случая.

В каждый из этих дней количество заболевших по отношению к тестируемым составляет 6%, несмотря на видимый рост цифры новых пациентов. При этом Украина по-прежнему остается на последнем месте по количеству проводимых ПЦР-тестов в Европе.

Министр здравоохранения Максим Степанов обвинил украинцев в беспечности и в том, что ослабление карантина они восприняли, как его отмену.

"Мы все вышли из карантина. Мы все решили, что его не существует. Что такой угрозы как COVID-19 уже нет", - отметил Степанов.

Глава Минздрава даже заявил, что будет настаивать на проведении "некоторых мероприятий ради здоровья украинцев".

А вот Виталий Кличко объяснил при каких условиях Киев может вернуться к жесткому карантину. В столице также рекордное число новых заболевших.

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Автор: Светлана Мащенко