Родичі 6-річної вбитої дівчинки під Харковом згадали про її останній день: вона довго не поверталася

Нагадаємо, що трагедія сталася в смт Старий Салтів. 28 липня батьки заявили в поліцію про зникнення 6-річної Мирослави. 29 липня її знайшли мертвою в покинутому будинку.

З вбивцею дівчинка була знайома давно

Мама Тетяна Третяк розповіла, що з підозрюваним у звірячому вбивстві 13-річному підлітком донька була знайома з найменших років. Його сім'я живе на першому поверсі цього ж будинку. А сім'я вбитої дівчинки на другому. Богдан постійно грав з молодшими дітьми.

"Я навіть говорила його матері, щоб сказала йому грати окремо, адже вони в різній віковій категорії", - каже Тетяна.

Будинок, в якому жила Мирослава (фото: newsroom.kh.ua)

День трагедії

Того дня дівчинка грала з подружкою, до них приєднався і Богдан.

"Вчора вона прибігла і каже: "Мам, мене сусід Богдан ображає". Мирослава сказала, що він штовхав її та викинув обруч у вигляді ріжків. Я сказала, не чіпати його і просто піти й обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде", - згадує мама.

Після цього Мирослава відпочивала, а потім знову пішла у двір.

"Через час вона прийшла, я вимила їй ручки, вона взяла два персики і знову побігла до віку. Вона довго не поверталася. А потім прийшла подружка і питає: "А Мира буде гуляти?". Я кажу: "Вона ж до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Богданом", - крізь сльози розповідає Тетяна.

Мати в розпачі оббігла район і побачила підлітка одного. Він тоді сказав, що не знає, де Мирослава.

Тіло дівчинки знайшли пізно вночі в покинутому будинку.

"Під час пошуку, люди знайшли трусики й взуття, ми зрозуміли, що сталося найгірше. Я до 5:00 ранку був біля того будинку, але всередину нас не пустили", - розповідає дідусь загиблої Віктор Олексійович.