Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром

Вбитий під час погрому радикалами ромського табору регулярно їздив у великі міста на заробітки

Вночі на 24 червня радикали напали на ромське поселення на околиці Львова, у результаті якого загинула людина. Стало відомо, ким був убитий. Про це розповів ромський правозахисник, депутат Ужгородської міськради Мирослав Горват, повідомляє "Заборона".

За його словами, загиблого звали Давид Пап і він мешкав у рідному селі Баркасово в Мукачевському районі Закарпаття. Давид закінчив школу у селі та регулярно їздив на заробітки до великих українських міст. Останній раз поїхав у Львів, де заробляв збором металу.

"Мені розповіли, як вбивали хлопця. Його пирнули ножем та тягнули ніж вгору, випустили кишки", - розповів правозахисник.

За словами депутата, родичі загиблого "добрі справедливі люди, працюють на полях в інших людей, не крадують, часто виїжджають за кордон працювать". Наразі родичі бояться їхати у Львів забирати тіло, вони попросили відправити його до Мукачевського району.

"Вони (родичі загиблого) постійно плачуть, для сім’ї це трагедія", - відзначив Мирослав.

Фото: Табір ромів (Мирослав Горват/zaborona.com)

"Роми Закарпаття переживають дуже важкі часи. Ми ніколи не відчували такого жаху, що нас нема кому захистити. Вчора нас гнали, били, а сьогодні ріжуть та вбивають", - додав Говрат.

Раніше повідомлялося, що група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.

Підозрювані у нападі на поселення ромів у Львові назвали себе членами незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь". Це угруповання використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

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