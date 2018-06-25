Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром

Убитый во время погрома радикалами ромского лагеря регулярно ездил в большие города на заработки

В ночь на 24 июня радикалы напали на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого погиб человек. Стало известно, кем был убитый. Об этом рассказал ромский правозащитник, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват, сообщает "Заборона".

По его словам, погибшего звали Давид Пап и он жил в родном селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья. Давид окончил школу в селе и регулярно ездил на заработки в крупные украинские города. Последний раз поехал во Львов, где зарабатывал сбором металла.

"Мне рассказали, как убивали парня. Его пирнули ножом и тянули чем вверх, выпустили кишки", - рассказал правозащитник.

По словам депутата, родственники погибшего "добрые справедливые люди, работающие на полях в других людей, не крадують, часто выезжают за границу работать". Сейчас родственники боятся ехать во Львов забирать тело, они попросили отправить его в Мукачевский район.

"Они (родственники погибшего) постоянно плачут, для семьи это трагедия", - отметил Мирослав.

Фото: Лагерь ромов (Мирослав Горват/zapret.com)

"Ромы Закарпатья переживают очень тяжелые времена. Мы никогда не испытывали такого ужаса, что нас некому защитить. Вчера нас гнали, били, а сегодня режут и убивают", - добавил Говрат.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Подозреваемые в нападении на поселение ромов во Львове назвали себя членами незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь". Это группировка использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

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