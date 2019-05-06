Стривожені родичі: у Черкасах жорстоко катують ув'язнених

У Черкасах у виправній колонії №62 28 квітня ув'язнені влаштували "п'яний дебош". В результаті інциденту травми отримали чотири співробітника колонії. Про це повідомляє ТСН.

Правозахисники зазначили, що кілька ув'язнених напідпитку влаштували бійку з представниками адміністрації колонії, але через це тепер страждають всі, навіть ті, хто до бійки не має ніякого відношення. За їх словами, з ув'язненими жорстоко поводяться.

Родичі ув'язнених говорять про те, що їх змушують стояти на "розтяжках" і до них застосовують електрошокери. Причому перед цим ув'язнених обливають водою, щоб підсилити ефект.

У прокуратурі Черкаської області заявили, що ніякої інформації про катування засуджених до них не надходило.

Виправна колонія №62 (фото: facebook.com/adkvsu)

За словами Державної кримінально-виправної служби, близько 30 ув'язнених напали на працівників установи і нанесли їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один з потерпілих знаходиться в лікарні у важкому стані. У колонії введено режим особливих умов. Наприклад, зараз тимчасово скасовані побачення.

За словами дружини одного з засуджених Світлани, вони відрізані від зовнішнього світу. Крім того, "хлопці в масках" викинули всі їх особисті речі та зламали всі меблі.

За словами правозахисника Олега Цвилого, в бійці брали участь 30 осіб, а 10-12. Це потрібно було, щоб "роздути" історію і ввести особливе положення.

Наголошується, що в колонії також провели загальний обшук, в результаті якого були вилучені різні заборонені речі і предмети.

У прокуратурі зазначили, що жодних порушень щодо ув'язнених колонії не зафіксовано.

Нагадаємо, що в Черкасах жорсткого побили відомого журналіста Вадима Комарова.

Раніше повідомлялося, що у Львові малолітні хулігани жінці розбили ніс.