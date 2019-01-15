Фатальний корабель: з борту іноземного балкера знову зник українець (фото)

Фото: MV Ocean Lion (maritime-connector.com)

Українець зник ще 19 грудня 2018 року

Український моряк з Одеської області Олексій Свістільніков безслідно зник в Індійському океані з борту суховантажу MV Ocean Lion (під прапором Ліберії), що прямував у Сінгапур. Про це повідомили в благодійній організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль" із посиланням на дружину українця.

9 серпня 2018 року він прибув на судно за трудовим договором з компанією "Primerose Shipping CO LTD" (Греція) на посаді третього механіка. 19 грудня Олексій зник з борту судна.

На зв'язок з рідними Свістільніков востанне виходив наприкінці листопада - тоді судно знаходилося біля узбережжя Бразилії.

Фото: Олексій Свістільніков (assol.org.ua)

Зазначається, що в даний час від судновласників жодних документів та офіційної інформації про підтвердження місця інциденту немає, як і результатів пошуково-рятувальної операції і звіту розслідування.

В організації розповіли, що Свістільніков шість років працював у цій компанії і добре себе зарекомендував.

Олексій також навчається в Одеській національній морській академії. Цього літа у нього намічається захист диплома бакалавра.

У БО відзначили, що з MV Ocean Lion раніше вже були пов'язані схожі інциденти - в січні 2014 року з борту судна пропав одесит, старший помічник капітана 28-річний Ігор Яворський. Тоді суховантаж перебував на рейді поблизу Брейсуейт, Новий Орлеан, Міссісіпі (США).

Фото: wwltv.com

Пошуки із залученням водолазів і вертольота жодних результатів не дали. Розслідування також ніяких відповідей на зникнення українця не дало.

Як повідомлялося раніше, 12 січня семеро українських моряків, врятованих із судна, яке зазнало аварії біля берегів Туреччини, прибули в Україну в Одесу.

Також ми писали про те, що в січні в Балтійському морі біля Владиславова (Польща) потонув український моряк одного з товарних судів.