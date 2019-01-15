Роковой корабль: с борта иностранного балкера снова пропал украинец (фото)

Украинец исчез еще 19 декабря 2018 года
Украинский моряк из Одесской области Алексей Свистильников бесследно исчез с борта направлявшегося в Сингапур сухогруза MV Ocean Lion (под флагом Либерии) в Индийском океане. Об этом сообщили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" со ссылкой на супругу украинца.
9 августа 2018 года он прибыл на судно по трудовому договору с компанией "Primerose Shipping CO LTD" (Греция) в должности третьего механика. 19 декабря Алексей исчез с борта судна.
На связь с родными Свистильников в последний раз выходил в конце ноября - тогда судно находилось у побережья Бразилии.
Фото: Алексей Свистильников (assol.org.ua)
Отмечается, что в настоящее время от судовладельцев никаких документов и официальной информации о подтверждении места инцидента нет, как и результатов поисково-спасательной операции и отчета расследования.
В организации рассказали, что Свистильников шесть лет работал в этой компании и хорошо себя зарекомендовал.
Алексей также учится в Одесской национальной морской академии. Этим летом у него намечается защита диплома бакалавра.
В БО подчеркнули, что с MV Ocean Lion ранее уже были связаны похожие инциденты - в январе 2014 года с борта судна пропал одессит, старший помощник капитана 28-летний Игорь Яворский. Тогда сухогруз находился на рейде вблизи Брейсуэйт, Новый Орлеан, Миссисипи (США).
Фото: wwltv.com
Поиски с привлечением водолазов и вертолета никаких результатов не дали. Расследование также никаких ответов на исчезновение украинца не дало.
Как сообщалось ранее, 12 января семеро украинских моряков, спасенных из судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, прибыли в Украину в Одессу.
Также мы писали о том, что в январе в Балтийском море возле Владиславова (Польша) утонул украинский моряк одного из товарных судов.