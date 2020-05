В "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon до МКС

"Роскосмос" відреагував на стиковку Crew Dragon до МКС

Дмитро Рогозін, глава російської держкорпорації "Роскосмос", привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним стикуванням американського космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією, яке сталося кілька годин тому.

Рогозін на своїй сторінці в Twitter привітав Брайденстайна, а також згадав і про саркастичний жарт засновника Space X Ілона Маска про батут.

"Дорогий Джим Брайденстайн, можна сміливо привітати вас з цим успішним запуском і стикуванням. Браво! Я знаю, як сильно ви хотіли, щоб ця важлива подія стала успішною. Хотілося б, щоб команда NASA успішно завершила реконструкцію своєї національної космічної транспортної системи. Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX. Сподіваємося на подальшу співпрацю!", - написав Рогозін англійською мовою.

