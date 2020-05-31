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В "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon до МКС

STYLERЖиття    31.05.2020 - 20:52
В "Роскосмосі" відреагували на жарт Маска після стикування Crew Dragon до МКС
Запуск Crew Dragon (фото: flickr.com/spacex)

"Роскосмос" відреагував на стиковку Crew Dragon до МКС

Дмитро Рогозін, глава російської держкорпорації "Роскосмос", привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним стикуванням американського космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією, яке сталося кілька годин тому.

Рогозін на своїй сторінці в Twitter привітав Брайденстайна, а також згадав і про саркастичний жарт засновника Space X Ілона Маска про батут.

"Дорогий Джим Брайденстайн, можна сміливо привітати вас з цим успішним запуском і стикуванням. Браво! Я знаю, як сильно ви хотіли, щоб ця важлива подія стала успішною. Хотілося б, щоб команда NASA успішно завершила реконструкцію своєї національної космічної транспортної системи. Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX. Сподіваємося на подальшу співпрацю!", - написав Рогозін англійською мовою.

Варто зазначити, що після цього посту багато користувачів мережі висміяли Рогозіна.

  • Рогозін обіс**вся в черговий раз. Маск - геній!
  • Звільнися вже, не ганьби Росію;
  • Думаю, Дмитру все одно. При ньому космонавтика Росії загинула, але він заробив багато грошей. Піде на пенсію багатим і поїде жити в іншу країну, можливо навіть в Америку;
  • Обіс**вся ти Дмитро;
  • Все прос**ли дружки Путіна... і нафту, і газ, і космос. Ось що значить працюють не професіонали, а злодії...
  • Молодець, що привітав, тепер чекаємо заяви за власним, Дім;
  • Батути вже плануєте купувати в американців? Ніби не погані.

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Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що Макс відповів Рогозіну, який ще у 2014 році запропонував США відправляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута. Таку заяву Рогозін зробив у відповідь на введені санкції з боку США через анексію Росією Криму.

"Батут працює", - заявив Маск.

Зазначимо, що Ілон Маск повідомив про плани здійснити політ на Місяць протягом чотирьох років.

Раніше мережа "вибухнула" мемами, як Маск утер ніс "Роскосмосу".

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України РоскосмосИлон Маск
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