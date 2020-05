В "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС

"Роскосмос" отреагировал на стыковку Crew Dragon с МКС

Дмитрий Рогозин, глава российской госкорпорации "Роскосмос", поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, которая произошла несколько часов назад.

Рогозин на своей странице в Twitter поздравил Брайденстайна, а также вспомнил и о саркастической шутке основателя Space X Илона Маска о батуте.

"Дорогой Джим Брайденстайн, можно смело поздравить вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Хотелось бы чтобы команда NASA успешно завершила реконструкцию своей национальной космической транспортной системы. Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!", - написал Рогозин на английском языке.

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system