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В "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 20:52
В "Роскосмосе" отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС
Запуск Crew Dragon (фото: flickr.com/spacex)

"Роскосмос" отреагировал на стыковку Crew Dragon с МКС

Дмитрий Рогозин, глава российской госкорпорации "Роскосмос", поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, которая произошла несколько часов назад.

Рогозин на своей странице в Twitter поздравил Брайденстайна, а также вспомнил и о саркастической шутке основателя Space X Илона Маска о батуте.

"Дорогой Джим Брайденстайн, можно смело поздравить вас с этим успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Хотелось бы чтобы команда NASA успешно завершила реконструкцию своей национальной космической транспортной системы. Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!", - написал Рогозин на английском языке.

Стоит отметить, что после этого поста многие пользователи сети высмеяли Рогозина.

  • Рогозин обос**лся в очередной раз. Маск - гений!
  • Уволься уже, не позорь Россию;
  • Думаю, Дмитрию все равно. При нем космонавтика России погибла, но он заработал очень много денег. Уйдет на пенсию богатым и уедет жить в другую страну, возможно даже в Америку;
  • Обос**лся ты Дмитрий;
  • Все прос**ли дружки Путина... и нефть, и газ, и космос. Вот что значит работают не профессионалы, а воры...
  • Молодец, что поздравил, теперь ждём заявления по собственному, Дим;
  • Батуты уже покупать планируете у американцев? Вроде не плохие.

В &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКСВ &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКСВ &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКСВ &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКСВ &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКСВ &quot;Роскосмосе&quot; отреагировали на шутку Маска после стыковки Crew Dragon с МКС

Скриншоты с Twitter

Напомним, что Макс ответил Рогозину, который еще в 2014 году предложил США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Такое заявление Рогозин сделал в ответ на введенные санкции со стороны США из-за аннексии Россией Крыма.

"Батут работает", - заявил Маск.

Отметим, что Илон Маск сообщил о планах осуществить полет на Луну в течение четырех лет.

Ранее сеть "взорвалась" мемами, как Маск утер нос "Роскосмосу".

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины РоскосмосИлон Маск
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