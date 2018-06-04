У Росії придумали нове знущання над політв'язнем Грибом

Родичі не можуть передати йому гроші

Родині політв'язня українця Павла Гриба заборонили переводити кошти в краснодарське СІЗО, де знаходиться хлопець. Про це Facebook повідомляє батько українця Ігор Гриб.

"Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла. Така інформація отримана за підсумками відвідування Павла в СІЗО-5 г. Краснодар українськими консулами минулого тижня", - написав він.

"Довго ми вимагали від адміністрації СІЗО дозволити Павлу купувати (за власні кошти) життєво необхідні ліки та продукти харчування. І ось новий "хід" російської сторони. Іншого слова, як знущання важко підібрати. Як витримає хворий організм після 9,5 місяців ув'язнення відсутність ліків та звичайної чистої питної води – не відомо. Боротьба триває", - додав Ігор Гриб.

Скріншот поста (facebook.com/Ігор Гриб)

Нагадаємо, що політв'язню Грибу необхідна операція.

Стан здоров'я українця Павла Гриба, який незаконно утримується в СІЗО Російської Федерації (РФ), погіршується. Йому потрібна операція, без якої у хлопця може виникнути внутрішня кровотеча.

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