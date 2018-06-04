В России придумали новое издевательство над политзаключенным Грибом

Родственники не могут передать ему деньги

Семье политзаключенного украинца Павла Гриба запретили переводить средства в краснодарское СИЗО, где находится парень. Об этом в Facebook сообщает отец украинца Игорь Гриб.

"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе", - написал он.

"Долго мы требовали от администрации СИЗО позволить Павлу покупать (за собственные средства) жизненно необходимые лекарства и продукты питания. И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как издевательство трудно подобрать. Как выдержит больной организм после 9,5 месяцев заключения отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды – не известно. Борьба продолжается", - добавил Игорь Гриб.

Скриншот поста (facebook.com/Ігор Гриб)

Напомним, что политзаключенному Грибу необходима операция.

Состояние здоровья украинца Павла Гриба, который незаконно удерживается в СИЗО Российской Федерации (РФ), ухудшается. Ему нужна операция, без которой у парня может возникнуть внутреннее кровотечение.

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