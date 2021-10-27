У Росії народився двоголовий мутант з тілом свині: моторошне фото

Такий випадок стався за даними Департаменту ветеринарії Мінсільгосппроду Хакасії, в селі Маткечик Бейського району в одному з приватних дворів.

Господиня каже, що теля з двома головами було первістком у молодої корови. І народилося воно уже мертвим. Місцеві ЗМІ також пишуть, що сама корова теж померла через кілька днів після пологів.

Фото: у Росії народилося теля-мутант (zapad24.ru)

У відомстві роз'яснили, що причиною появи такої тварини на світ є - мутації - зміни геному.

Факторами таких мутацій можуть бути об'єкти зовнішнього і внутрішнього середовища. У тому числі і створені штучно, тобто в експериментальних умовах.

"Також мутації можуть виникати при близькоспорідненому схрещуванні", - додали в Міністерстві.

Для довідки:

Республіка Хакасія розташована в Південному Сибіру в лівобережній частині басейну Єнісею неподалік від кордону з Монголією.