Перебрехали самі себе: В Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька

У Росії поширюють безглузді фейки про Максима Кривоша, який 21 липня захопив у Луцьку автобус із заручниками. Причому політ фантазії у фейкогенераторів - російських ЗМІ - мабуть, вичерпався. Позаяк Кривошу приписали якості, яких панічно бояться в РФ.

За інформацією "надійного джерела" Кривош став бійцем полку "Азов" нетрадиційної орієнтації. Такий фейк пустило видання "Комерсант".

Не менш смішним виглядає і джерело росЗМІ - якийсь експобратим Кривоша з дивним ім'ям - Феофан Добролюбов. Про це повідомив Telegram канал "Останній блокпост".

"Новий день, новий фейк від рашаЗМІ. Путінське видання "Комерсант" провело власне розслідування подій у Луцьку з Москви, і встановило... що лівий терорист і антифашист Максим Кривош нібито служив в полку "Азов" і був вигнаний звідти за гомосексуалізм. Про це їм повідомив екзотичний українець на ім'я Феофан Добролюбов", - йдеться в повідомленні.

В Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька (скрін: Останній блокпост)

У Telegram-каналі додали, що за такі фейки слід подавати в суд, "але що з помийки РФ візьмеш".

Нагадаємо, що Максим Кривош захопив заручників у рейсовому автобусі "Берестечко - Краснилівка" вранці 21 липня. До вечора всі заручники були звільнені, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, ким насправді виявився терорист з Луцька, який назвав себе Максимом Плохим.

Також ми писали, що луцькі заручники розповіли, як до них ставився терорист.