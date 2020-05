Росія програла битву за космос: корабель Маска вперше доставить людей на МКС

Космічний корабель Ілона Маска Crew Dragon на ракеті Falcon 9 сьогодні 27 травня о 23:33 за Києвом доставить на Міжнародну космічну станцію астронавтів. Чому ця подія стане новою сторінкою в історії космонавтики? Тому що вперше цим займається приватна компанія, і схоже SpaceX Маска виграє космічну гонку у росіян.

Адже вперше за 9 років американці полетять на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі й ракеті, розробленими SpaceX в кооперації з NASA. Про це повідомляє The Verge.

Зазначимо, що кораблі цієї серії вже пройшли попередню перевірку на міцність, зробивши вантажну поставку на МКС. Але до сьогоднішнього дня всі польоти SpaceX були безпілотними й від кораблів компанії Маска не залежало життя людей.

Як пройде запуск і чи прийде Трамп

Сьогоднішня місія, яка отримала назву SpaceX Demo-2, має стати останнім випробуванням перед початком штатної експлуатації Crew Dragon. Якщо все пройде успішно, корабель Маска прийме естафету в американського шатла "Атлантіс", що останній раз стартував до МКС 8 липня 2011 року. Символічно, що Crew Dragon полетить з того ж пускового майданчика LC-39A, що і "Атлантіс" майже дев'ять років тому.

Ще однією відмінністю сьогоднішнього старту буде те, що вперше запуск пілотованого корабля в космос пройде без величезної кількості глядачів у Космічному центрі імені Джона Кеннеді у Флориді. Звичайно ж це пов'язано з карантином через COVID-19, але видовище можна буде подивитися онлайн.

За стартом ракети-носія Falcon 9 з екіпажем з двох астронавтів на мисі Канаверал будуть спостерігати лише деякі журналісти і телеоператори. А також, ймовірно, і президент США Дональд Трамп. Перша ступінь ракети після виконання основного завдання повинна буде сісти на баржу SpaceX з оригінальною назвою "Of Course I Still Love You" ("Звичайно, я все ще люблю тебе") в Атлантичному океані.

Баржа SpaceX для посадки ступені ракети (фото: wikipedia.org)

Астронавти, які довірили Маску свої життя

Два досвідчених астронавта увійдуть в екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon. У кожного з них за плечима по два космічних польоти. Це колишній пілот шатла Дуглас Херлі - його призначили командиром корабля, а польотний фахівець Роберт Бенкен стане командиром по спільних операціях з МКС.

Цікаво, що такі екіпажні ролі унікальні. Адже зазвичай в команду шаттла входять командир та бортінженери. Херлі буде відповідати за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен - контролювати автоматичне стикування і розстиковку з МКС. Скафандри, в яких полетять астронавти, також розроблені SpaceX.

Дуглас Херлі (ліворуч) і Роберт Бенкен, 23 травня 2020 року (фото: NASA/Kim Shiflett)

Ще 13 травня астронавтів відправили на двотижневий передпольотний карантин, на всякий випадок протестувавши на коронавірус, щоб інфекція не дісталася до Міжнародної космічної станції.

Сьогодні їх доставить з карантинної зони в Космічному центрі імені Джона Кеннеді до стартового майданчика Tesla Model Х білого кольору з емблемами NASA. Примітно, що на перший ступінь ракети-носія Falcon 9 Block 5 теж нанесена емблема агентства, але не нова - а та, що використовувалася в період з 1975 по 1992 рік.

Crew Dragon до космічної станції буде летіти приблизно добу. 28 травня корабель в автоматичному режимі має причалити до стикувального адаптера на головному модулі Harmony американського сегменту МКС. Там астронавти приєднаються до основної експедиції МКС-63 - командира Крістофера Кессіді (США) і бортінженерів Анатолія Іванишина та Івана Вагнера (Росія).

Як довго триватиме місія американців

На космічній станції Дуглас Херлі і Роберт Бенкен пробудуть від 30 до 119 діб. Остаточне рішення про тривалість місії NASA прийме тільки після стикування, фахівці будуть щодня оцінювати стан бортових систем корабля.

У рамках місії Бенкен, що має великий досвід виходів у відкритий космос, разом з Крістофером Кессіді замінить зовні станції старі нікелево-водневі акумуляторні батареї на нові літій-іонні.

Після завершення місії обидва астронавти повернуться на Землю, приводнившись з допомогою парашутів в Атлантичному океані, недалеко від Флориди, де їх підбере рятувальне судно Go Navigator теж компанії SpaceX.

Хоча Crew Dragon багаторазовий корабель, проте згідно з домовленістю з NASA, його для доставки людей можна використовувати лише одноразово, далі - капсула зможе займатися вантажоперевезеннями.

Якщо все пройде успішно, "Роскосмос" втратить контракти з NASA, які принесли йому $4 мільярди за 9 років.

Раніше ми писали, що Ілона Маска змусили змінити ім'я синові, але воно як і раніше дивне.