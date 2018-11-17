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Росіянину заборонили в'їзд в Україну через георгіївську стрічку: подробиці

STYLERЖиття    17.11.2018 - 17:30
Росіянину заборонили в'їзд в Україну через георгіївську стрічку: подробиці
Фото: аеропорт "Київ" ("Жуляни")

Прикордонники заборонили чоловікові відвідувати Україну 3 роки

В київському аеропорту "Жуляни" співробітники Державної прикордонної служби виставили росіянина, який прикріпив до ручки валізи георгіївську стрічку. Про це розповіли в прес-службі Держприкордонслужби.

В ДПСУ розповіли, що під час контролю авіарейсу з Білорусі, співробітники прикордонної служби виявили валізу, ручка якого була прикрашена антиукраїнської символікою. В подальшому спілкуванні з власником валізи з'ясувалося, що він є громадянином Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом.

 

Фото: (dpsu.gov.ua)

Росіянин мав зворотний квиток і достатньо коштів для перебування в Україні, однак через георгіївську стрічку, йому відмовили у перетині кордону і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли громадян РФ не пускають в Україну через заборонену символіку.

Раніше ми писали, що товариші по службі бійця з позивним "Сява" розповіли подробиці його загибелі.

Також повідомлялося, що в Одесі викладач Моракадемії повісив у себе в кабінеті портрет Захарченко.

Відео: (video.rbc.ua)

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