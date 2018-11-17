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Россиянину запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты: подробности

STYLERЖизнь    17.11.2018 - 17:30
Россиянину запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты: подробности
Фото: аэропорт "Киев" ("Жуляны")

Пограничники запретили мужчине посещать Украину 3 года

В киевском аэропорту "Жуляны" сотрудники Государственной пограничной службы выставили россиянина, который прикрепил к ручке чемодана георгиевскую ленту. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

В ГНСУ рассказали, что во время контроля авиарейса из Беларуси, сотрудники пограничной службы обнаружили чемодан, ручка которого была украшена антиукраинской символикой. В дальнейшем общении с владельцем чемодана выяснилось, что он является гражданином Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом.

 

Фото: (dpsu.gov.ua)

Россиянин имел обратный билет и достаточно средств для пребывания в Украине, однако из-за георгиевской ленты, ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Следует отметить, что это не первый случай, когда граждан РФ не пускают в Украину из-за запрещенной символики.

Ранее мы писали, что сослуживцы бойца с позывным "Сява" рассказали подробности его гибели.

Также сообщалось, что в Одессе преподаватель Моракадемии повесил у себя в кабинете портрет Захарченко.

Видео: (video.rbc.ua)

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