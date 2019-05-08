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Російські зірки виступили в окупованих Донецьку та Луганську (відео)

STYLERЖиття    08.05.2019 - 22:48
Російські зірки виступили в окупованих Донецьку та Луганську (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Артисти приїжджають в ОРДЛО не вперше

Група "Корни" виступила в ОРДЛО на концертах, приуроченых до Дня праці. Російські рок-музиканти разом із артисткою Вікторією Дайнеко відвідали окуповані українські міста Донецьк і Луганськ 30 квітня і 1 травня відповідно. Відео їхніх виступів з'явилося в мережі.

В підконтрольному бойовиками угруповання "ДНР" Донецьку російські виконавці співали на сцені в парку імені Щербакова. У захопленому "ЛНРівцями" Луганську аналогічний захід пройшов на Театральній площі.

 

Фото: скріншот

У двох цих містах концерти супроводжувалися дощем із градом.

Російська група "Корни" виступила в окупованому Луганську 1 травня (відео з мережі)

Зазначимо, що музиканти групи "Корні" приїжджають до окупантів на вперше. У вересні минулого року вони виступали в Алчевську з концертом на честь дня міста.

Вікторія Дайнеко також вже співала в підконтрольному бойовикам Донецьку - у червні 2018-го вона виступала в компанії Олексія Воробйова і поп-групи "Марсель".

Російські артисти "Коріння" і Вікторія Дайнеко в окупованому Донецьку 30 квітня (відео з мережі)

За свої незаконні поїздки на окуповані території на Донбасі і група "Корни" (Олександр Бердников, Олексій Кабанов і Дмитро Пакуличев) і співачка Дайнеко були внесені до бази "Миротворець".

Російські зірки виступили в окупованих Донецьку та Луганську (відео)

Російські зірки виступили в окупованих Донецьку та Луганську (відео) Скрін: myrotvorets.center

Вікторія Дайнеко є переможницею "Фабрики зірок-5".

Група "Корни" в цьому російському талант-шоу перемагала в першому сезоні в 2002 році.

Як повідомлялося раніше, влітку 2018 року відома російська фігуристка, актриса, телеведуча і співачка Анна Семенович виступила в окупованому Донецьку на концерті, який був присвячений дню працівників праці. Крім колишньої учасниці російської поп-групи "Блестящие" Анна Семенович, в концерті брав участь ще один співак російської естради Денис Майданів.

Додамо, що ще один російський естрадний співак - екс-соліст групи "Іванушки International" - виконав кілька пісень в окупованому Донецьку навесні 2016 року

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