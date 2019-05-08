Российские звезды выступили в оккупированных Донецке и Луганске (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Артисты приезжают в ОРДЛО не впервые

Группа "Корни" выступила в ОРДЛО на концертах, приуроченых к Дню труда. Российские рок-музыканты вместе с артисткой Викторией Дайнеко посетили оккупированные украинские города Донецк и Луганск 30 апреля и 1 мая соответственно. Видео их выступлений появилось в сети.

В подконтрольном боевиками группировки "ДНР" Донецке российские исполнители пели на сцене в парке имени Щербакова. В захваченном "ЛНРовцами" Луганске аналогичное мероприятие прошло на Театральной площади.

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В двух этих городах концерты сопровождались дождем с градом.

Российская группа "Корни" выступила в оккупированном Луганске 1 мая (видео из сети)

Отметим, что музыканты группы "Корни" приезжают к оккупантам на впервые. В сентябре прошлого года они выступали в Алчевске с концертом в честь дня города.

Виктория Дайнеко также уже пела в подконтрольном боевикам Донецке - в июне 2018-го она выступала в компании Алексея Воробьева и поп-группы "Марсель".

Российские артисты "Корни" и Виктория Дайнеко в оккупированном Донецке 30 апреля (видео из сети)

За свои незаконные поездки на оккупированные территории на Донбассе и группа "Корни" (Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев) и певица Дайнеко были внесены в базу "Миротворец".

Скрин: myrotvorets.center

Виктория Дайнеко является победительницей "Фабрики звезд-5".

Группа "Корни" в этом российском талант-шоу побеждала в первом сезоне в 2002 году.

Как сообщалось ранее, летом 2018 года известная российская фигуристка, актриса, телеведущая и певица Анна Семенович выступила в оккупированном Донецке на концерте, который был посвящен дню работников труда. Кроме бывшей участницы российской поп-группы "Блестящие" Анны Семенович, в концерте участвовал еще один певец российской эстрады Денис Майданов.

Добавим, что еще один российский эстрадный певец - экс-солист группы "Иванушки International" - исполнил несколько песен в оккупированном Донецке весной 2016 года