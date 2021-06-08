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Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)

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Рівненщина, Вівторок 08 червня 2021 18:55
Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото) Колаж РБК-Україна: під Рівним побили водія маршрутки
Автор: Тетяна Самарук

У селі Вересневе 26-річний чоловік вдарив водія маршрутного таксі, бо той не зупинився там, де просила його матір.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Так, подія трапилась 7 червня близько 19-ї години на кінцевій зупинці 47-го маршруту. Там місцевий житель села Велика Омеляна вдарив 56-річного водія маршрутного таксі № 47.

Конфлікт стався через те, що вранці того дня матір зловмисника поверталася додому, і щоб скоротити, попросила водія зупинитися в невстановленому місці. Водій жінці відмовив, тож вже вдома вона поскаржилася на водія синові.

Згодом 26-річний чоловік на зупинці випадково зустрів водія та запитав, чому він відмовив його матері. На що, водій розлютився й облаяв молодого чоловіка, а той вдарив його кулаком в обличчя.

Чоловік впав на асфальт та втратив свідомість. Медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)

За фактом необережного тяжкого тілесного ушкодження триває досудове розслідування.

Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)Під Рівним побили водія маршрутки, який не зупинився, де його просили (фото)

Раніше ми повідомляли, що у Києві водії маршруток влаштували бійку на зупинці.

Також у Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево.

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