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Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)

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Ровенщина, Вторник 08 июня 2021 18:55
Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото) Коллаж РБК-Украина: под Ровно избили водителя маршрутки
Автор: Тетяна Самарук

В селе Вересневе 26-летний мужчина ударил водителя маршрутного такси, потому что тот не остановился там, где просила его мать.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Так, происшествие произошло 7 июня около 19 часов на конечной остановке 47-го маршрута. Там местный житель села Большая Емельяна ударил 56-летнего водителя маршрутного такси № 47.

Конфликт произошел из-за того, что утром того дня мать злоумышленника возвращалась домой, и чтобы сократить, попросила водителя остановиться в неположенном месте. Водитель женщине отказал, поэтому уже дома она пожаловалась на водителя сыну.

Впоследствии 26-летний мужчина на остановке случайно встретил водителя и спросил, почему он отказал его матери. На что, водитель разозлился и обругал молодого человека, а тот ударил его кулаком в лицо.

Мужчина упал на асфальт и потерял сознание. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)

По факту неосторожного тяжкого телесного повреждения продолжается досудебное расследование.

Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)Под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили (фото)

Ранее мы сообщали, что в Киеве водители маршруток устроили драку на остановке.

Также во Львове маршрутка с пассажирами влетела в дерево.

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