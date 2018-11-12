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У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів

STYLERЖиття    12.11.2018 - 13:25
У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів
Фото: Колаж РБК-Україна

Дівчині стало погано під час роботи

11 листопада, в неділю від менінгіту у Рівненській міській лікарні померла вчителька початкових класів. Про це повідомив заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк, передає Рівне вечірнє.

Дівчина померла в Рівненській міській лікарні після кількох діб у важкому стані. Швидка привезла хвору до лікарні у четвер, 8 листопада, а вже 11 листопада дівчина померла.

Дівчині було 23 роки. Під час роботи в 23-й школі міста Рівне, їй сталло погано. Медики забрали вчительку і оперативно доставили в лікарню. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, врятувати хвору не вдалося.

Нагадаємо, що менінгіт - це запалення оболонок головного та спинного мозку. При затримці з лікуванням, може викликати серйозні ускладнення: глухоту, епілепсію, гідроцефалію. Можливий летальний результат.

Ми писали, що у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт. Відомо, всі хворі діти зараз перебувають у дитячій клінічній лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої важкості. Наголошується, що всі підлітки з різних класів з різних шкіл.

А також про те, що у Харкові в першокласника виявили небезпечну інфекцію. В одній зі шкіл Слобідського району першокласник захворів небезпечною інфекцією після першого навчального дня. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

До речі, чоловік помер після відпочинку на курорті. Чоловік помер через смертельну амеби, яку підчепив в басейні. Інцидент стався на курорті BSR Cable Park's Surf Resort в місті Уейко, штат Техас, США, де за останні 55 років було зафіксовано 143 випадки зараження цим амебним менінгоенцифалітом.

Відео: РБК-Україна

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