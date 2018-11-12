В Ровно от менингита внезапно умерла учительница начальных классов

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Девушке стало плохо во время работы

11 ноября, в воскресенье от менингита в Ровенской городской больнице умерла учительница начальных классов. Об этом сообщил заместитель главного врача Ровенской центральной городской больницы Игорь Дундюк, передает Ровно вечернее.

Девушка умерла в Ровенской городской больнице после нескольких суток проведенных в тяжелом состоянии. Скорая привезла учительницу в больницу в четверг, 8 ноября, а уже 11 ноября девушка скончалась.

Девушке было 23 года. Во время работы в 23-й школе города Ровно, ей стало плохо. Медики забрали учительницу и оперативно доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти больную не удалось.

Напомним, что менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга. При задержке с лечением, может вызывать серьёзные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию. Возможен летальный исход.

Мы писали, что в Сумах у десяти подростков одновременно диагностировали опасное заболевание - менингит. Известно, все заболевшие дети сейчас находятся в детской клинической больнице. Медики оценивают их состояние как среднетяжелое. Отмечается, что все подростки из разных классов и из разных школ.

А также о том, что в Харькове у первоклассника обнаружили опасную инфекцию. В одной из школ Слободского района первоклассник заболел опасной инфекцией после первого учебного дня. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура, а спустя пару дней появилась сыпь.

Кстати, мужчина умер после отдыха на курорте. Мужчина умер из-за смертельной амебы, которую подцепил в бассейне. Инцидент произошел на курорте BSR Cable Park's Surf Resort в городе Уэйко, штат Техас, США, где за последние 55 лет было зафиксировано 143 случая заражения этим амебным менингоэнцефалитом.

Видео: РБК-Украина