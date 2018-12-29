ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Плещемо у долоні стоячи": в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

STYLERЖиття    29.12.2018 - 15:02
"Плещемо у долоні стоячи": в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів
Колаж РБК-Україна

У мережі вважають, що санкції проти України — не головна проблема Росії

У суботу, 29 грудня, влада РФ підписала постанову про введення заборони на імпорт деяких українських товарів. За повідомленням прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в Twitter, санкційні заходи були введені в якості відповідної реакції. У мережі прокоментували скандальну постанову влади, а також зіронізували на "підйомі Росії з колін".

"Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це – відповідна міра на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову", — написав глава російської держави.

&quot;Плещемо у долоні стоячи&quot;: в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

Скріншот поста облікового запису twitter.com/MedvedevRussia

Користувачі мережі переважно з Росії прокоментували скандальну заяву голови держави. Більшість іронічно помітило, що тепер в Росії "стане добре жити". Багато  хто підкреслив "креативність" санкційного рішення з натяком на неодноразові санкції з боку України і ЄС.

"Дякую, Дмитро Анатолійович, тепер можна спати спокійно!!!", "Машина санкцій розбушувалася!", "Бабуся передала спасибі за +700 рублів до пенсії", "Плещемо у долоні стоячи і витираємо сльози", "Теж у суботу працюєте?", "Діма, спи. Від твоєї бездіяльності більше користі, ніж від дій", "Досягнення, однак. Потужне рішення. І яке креативне", "Молодці, просрали все в тому регіоні, підемо тепер в Туреччину, яка спить і бачить як нас крутить на одному місці, спасибі еліті за ситне жито", "Ні дня склавши руки не сидиш... Трудоголік ти наш. Поберіг би здоров'я", "Краще б ви бухали, більше б користі було", — пишуть в мережі.

&quot;Плещемо у долоні стоячи&quot;: в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

&quot;Плещемо у долоні стоячи&quot;: в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

&quot;Плещемо у долоні стоячи&quot;: в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

&quot;Плещемо у долоні стоячи&quot;: в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/MedvedevRussia

Нагадаємо, що Росія розширила список заборонених українських товарів.

Раніше ми писали, що Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі.

РФ готує хімічну атаку на Донбасі, - Скібіцький Росія заборонила ввезення великого переліку товарів з України
Новини України Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяСанкції
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся