"Плещемо у долоні стоячи": в мережі рознесли заборону РФ на імпорт українських товарів

Колаж РБК-Україна

У мережі вважають, що санкції проти України — не головна проблема Росії

У суботу, 29 грудня, влада РФ підписала постанову про введення заборони на імпорт деяких українських товарів. За повідомленням прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в Twitter, санкційні заходи були введені в якості відповідної реакції. У мережі прокоментували скандальну постанову влади, а також зіронізували на "підйомі Росії з колін".

"Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це – відповідна міра на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову", — написав глава російської держави.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/MedvedevRussia

Користувачі мережі переважно з Росії прокоментували скандальну заяву голови держави. Більшість іронічно помітило, що тепер в Росії "стане добре жити". Багато хто підкреслив "креативність" санкційного рішення з натяком на неодноразові санкції з боку України і ЄС.

"Дякую, Дмитро Анатолійович, тепер можна спати спокійно!!!", "Машина санкцій розбушувалася!", "Бабуся передала спасибі за +700 рублів до пенсії", "Плещемо у долоні стоячи і витираємо сльози", "Теж у суботу працюєте?", "Діма, спи. Від твоєї бездіяльності більше користі, ніж від дій", "Досягнення, однак. Потужне рішення. І яке креативне", "Молодці, просрали все в тому регіоні, підемо тепер в Туреччину, яка спить і бачить як нас крутить на одному місці, спасибі еліті за ситне жито", "Ні дня склавши руки не сидиш... Трудоголік ти наш. Поберіг би здоров'я", "Краще б ви бухали, більше б користі було", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/MedvedevRussia

Нагадаємо, що Росія розширила список заборонених українських товарів.

Раніше ми писали, що Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі.