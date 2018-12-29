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"Рукоплещем стоя": в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 15:02
"Рукоплещем стоя": в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров
Коллаж РБК-Украина

В сети считают, что санкции против Украины — не главная проблема России

В субботу, 29 декабря, власти РФ подписали постановление о введении запрета на импорт ряда украинских товаров. По сообщению премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter, санкционные меры были введены в качестве ответной реакции. В сети прокомментировали скандальное постановление властей, а также сыронизировали на "подъеме России с колен".

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", — написал глава российского государства.

&quot;Рукоплещем стоя&quot;: в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

Скриншот поста аккаунта twitter.com/MedvedevRussia

Преимущественно пользователи из России прокомментировали скандальное заявление главы государства. Большинство иронично подметило, что теперь в России "станет хорошо". Многие подчеркнули "креативность" санкционного решения с намеком на неоднократные санкции со стороны Украины и ЕС.

"Спасибо, Дмитрий Анатолиевич, теперь можно спать спокойно!!!", "Машина санкций разбушевалась!", "Бабушка передала спасибо за +700 рублей к пенсии", "Рукоплещем стоя и вытираем слезы", "Тоже в субботу работаете?", "Дима, спи. От твоего бездействия больше проку, чем от действий", "Достижение, однако. Мощное решение. И какое креативное", "Молодцы, просрали все в том регионе, пойдем теперь в Турцию, которая спит и видит как нас вертит на одном месте, спасибо элите за сытное жито", "Ни дня сложа руки не сидишь... Трудоголик ты наш. Поберег бы здоровье", "Лучше бы вы бухали, больше бы пользы было", — пишут в сети.

&quot;Рукоплещем стоя&quot;: в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

&quot;Рукоплещем стоя&quot;: в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

&quot;Рукоплещем стоя&quot;: в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

&quot;Рукоплещем стоя&quot;: в сети разнесли запрет РФ на импорт украинских товаров

Скриншоты комментариев поста аккаунта twitter.com/MedvedevRussia

Напомним, что Россия расширила список запрещенных украинских товаров.

Ранее мы писали, что Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.

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