"Російська мова буде ваша улюблена": п'яний з пляшкою накинувся на українку в Естонії (відео)
Росіяни по всьому світу продовжують вести себе по-хамськи, незважаючи на війну в Україні. Так, в Естонії один з громадян РФ знову проявив себе у всій красі.
Про це розповіли в одному з Telegram-каналів.
Деталі скандалу в Естонії
На одному з пляжів Естонії (в Таллінні) відпочивали українки, поруч з ними також знаходилися і агресивні росіяни. Вони розпивали пиво і були п'яні.
Один з них чіплявся до дівчини, а коли вона йому зробила зауваження українською мовою, він став повністю неадекватом.
Чоловік почав говорити, що не розуміє українську мову, і зажадав, щоб дівчата говорили російською.
"Ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваш улюблений язик, тварі є*ані", - кричав росіянин з пляшкою.
Також п'яний чоловік погрожував українським дівчатам, які перебували з ним на пляжі.
Дивіться на відео, як все відбувалося. Обережно, в ролику присутня нецензурна лексика.
Нагадаємо, що тепер російським туристам не дають проходу і в Греції. На них вказують пальцем і виганяють з лежаків.
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