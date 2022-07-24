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"Російська мова буде ваша улюблена": п'яний з пляшкою накинувся на українку в Естонії (відео)

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Таллінн, Неділя 24 липня 2022 16:02
"Російська мова буде ваша улюблена": п'яний з пляшкою накинувся на українку в Естонії (відео) Фото: росіянин в Естонії вилаяв українку (
Автор: Людмила Жукова

Росіяни по всьому світу продовжують вести себе по-хамськи, незважаючи на війну в Україні. Так, в Естонії один з громадян РФ знову проявив себе у всій красі.

Про це розповіли в одному з Telegram-каналів.

Деталі скандалу в Естонії

На одному з пляжів Естонії (в Таллінні) відпочивали українки, поруч з ними також знаходилися і агресивні росіяни. Вони розпивали пиво і були п'яні.

Один з них чіплявся до дівчини, а коли вона йому зробила зауваження українською мовою, він став повністю неадекватом.

Чоловік почав говорити, що не розуміє українську мову, і зажадав, щоб дівчата говорили російською.

"Ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваш улюблений язик, тварі є*ані", - кричав росіянин з пляшкою.

Також п'яний чоловік погрожував українським дівчатам, які перебували з ним на пляжі.

Дивіться на відео, як все відбувалося. Обережно, в ролику присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, що тепер російським туристам не дають проходу і в Греції. На них вказують пальцем і виганяють з лежаків.

Також читайте, що в Польщі водій висадив нахабну росіянку з автомобіля.

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