"Засунь гроші Путіну в д*пу": у Польщі водій висадив нахабну росіянку з автомобіля
Мешканку Москви, яка їхала з Польщі до Німеччини за покупками, водій Bla bla car вигнав з машини. Жінка намагалася "купити" поїздку, коли інші пасажири відмовилися з нею їхати.
Про це у Facebook розповіла українка Ірина Кобильченко, яка була присутня під час інциденту.
За словами Ірини, вона через додаток Bla bla car знайшла автомобіль, тож разом з нею їхали інші люди.
Водієм був чоловік з Туреччини. Вартість поїздки коштувала 70 злотих за особу (близько 15 євро). Вона розповіла, що спершу у машину сіла приємна молода дівчина років 26 з Таджикистану.
"Поки їхали з нею, розповіла, що поїхала звідти у 2019 році через проблеми із зарплатами та корупцією, залежного від РФ президента та низького рівня освіти. Через деякий час в авто сіла ще одна жінка. Виявилося, що вона з Москви, а у Берлін їде до сестри за покупками, тому що "незабаром через цих американців не буде, що вдягнути", - написала жінка.
Ірина пригадала, що тоді всі, хто був у авто, переглянулися. Практично одночасно пасажири в один голос заявили, що не поїдуть з цією жінкою.
Однак, тоді росіянка з усмішкою на обличчі простягла водієві 100 євро зі словами: "Це за цих, буде менше народу". Однак, водій не зрозумів, що вона йому сказала. Потім вона простягла вже 200 євро водієві та сказала: "Зараз зрозумів? Це тобі. Поїхали".
За словами Ірини, водій взяв гроші, щось голосно та нервово вимовляючи турецькою, шпурнув їх в обличчя росіянці та відчинив двері, щоб вона вийшла. Після цього він витяг з багажника її валізу і, грюкаючи дверима, сів за кермо.
Після цього пасажири записали водія, що він сказав жінка. Він відповів: "Щоб засунула ті гроші своєму Путіну в д*упу".
Ірина додала, що всі пасажири дісталися до Берліна у гарному настрої.
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