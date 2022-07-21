"Засунь деньги Путину в ж*пу": в Польше водитель высадил наглую россиянку из автомобиля

Жительницу Москвы, которая ехала из Польши в Германию за покупками, водитель Bla bla car выгнал из машины. Женщина пыталась "купить" поездку, когда другие пассажиры отказались с ней уезжать.

Об этом в Facebook рассказала украинка Ирина Кобыльченко, которая присутствовала во время инцидента.

По словам Ирины, она через приложение Bla bla car нашла автомобиль, поэтому вместе с ней ехали другие люди.

Водителем был мужчина из Турции. Стоимость поездки - 70 злотых за человека (около 15 евро). Она рассказала, что сначала в машину села приятная молодая девушка лет 26 из Таджикистана.

"Пока ехали с ней, рассказала, что уехала оттуда в 2019 году из-за проблем с зарплатами и коррупцией, зависимого от РФ президента и низкого уровня образования. Через некоторое время в авто села еще одна женщина. Оказалось, что она из Москвы, а в Берлин едет к сестре за покупками, потому что "вскоре из-за этих американцев не будет, что надеть", - написала женщина.

Ирина вспомнила, что тогда все, кто был в авто, переглянулись. Практически одновременно пассажиры в один голос заявили, что не поедут с этой женщиной.

Однако, тогда россиянка с улыбкой на лице протянула водителю 100 евро со словами: "Это за этих, будет меньше народу". Однако, водитель не понял, что она ему сказала. Потом она протянула уже 200 евро водителю и сказала: "Сейчас понял? Это тебе. Поехали".

По словам Ирины, водитель взял деньги, что-то громко и нервно выговаривая по-турецки, швырнул их в лицо россиянке и открыл дверь, чтобы она вышла. После этого он вытащил из багажника ее чемодан и, хлопая дверью, сел за руль.

После этого пассажиры записали водителя, что он сказал женщина. Он ответил: "Чтобы засунула те деньги своему Путину в ж*упу".

Ирина добавила, что все пассажиры добрались до Берлина в хорошем настроении.