"Поруч бігали діти": очевидець розповів про смертельну ДТП с Hummer в Києві

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Свідок розповів про момент аварії

Відразу після ДТП в Києві водій Hummer, який збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку, почав вести себе неадекватно. Він проклинав всіх, хто намагався його затримати, повідомляє ТСН.

"Поруч бігали діти - хлопчик і дівчинка. Була поруч і їх матір. Залишалося, можна сказати, ще секунд шість (зеленого світла на світлофорі для пішоходів, - ред.). Хлопчик перебіг, і я почув удар за спиною і звук машини, яка прискорюється, розганяється. Дуже сильний звук і потужний удар", - розповів очевидець.

Відео: Свідок розповів про ДТП (tsn.ua)

За словами свідка ДТП, позашляховик зупинився на пару секунд після того, як збив дитину, і поїхав далі.

Після того, що сталося, поліція відкрила справу за фактом смертельної аварії за участю Hummer в Києві.

Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До речі, батько водія розповів іншу версію події.

Він переконаний, що його син не їхав на червоний сигнал світлофора. Олег Островський вважає, що аварія могла статися в момент зміни сигналу, а дівчинка різко вибігла на проїжджу частину.

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