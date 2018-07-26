"Рядом бегали дети": очевидец рассказал о смертельном ДТП с Hummer в Киеве

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Свидетель рассказал о моменте аварии

Сразу после ДТП в Киеве водитель Hummer, сбивший на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, начал вести себя неадекватно. Он проклинал всех, кто пытался его задержать, сообщает ТСН.

"Рядом бегали дети - мальчик и девочка. Была рядом и их мать. Оставалось, можно сказать, еще секунд шесть (зеленого света на светофоре для пешеходов, – ред.). Мальчик перебежал, и я услышал удар за спиной и звук машины, которая ускоряется, разгоняется. Очень сильный звук и мощный удар", - рассказал очевидец.

Видео: Свидетель рассказал о ДТП (tsn.ua)

По словам свидетеля ДТП, внедорожник остановился на пару секунд после того, как сбил ребенка, и поехал дальше.

После случившегося полиция открыла дело по факту смертельной аварии с участием Hummer в Киеве.

Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишеня свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Кстати, отец водителя рассказал другую версию происшествия.

Он убежден, что его сын не ехал на красный сигнал светофора. Олег Островский полагает, что авария могла произойти в момент смены сигнала, а девочка резко выбежала на проезжую часть.

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