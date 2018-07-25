В Киеве Hummer сбил ребенка: отец водителя рассказал другую версию происшествия

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Олег Островский заверил, что его сын не ехал на красный и был трезв

Водитель внедорожника Hummer Кирилл Островский, который сбил десятилетнюю девочку в Печерском районе Киева, пытался затормозить и не допустить наезда на ребенка. Он не собирался покидать место ДТП. Об этом рассказал отец виновника аварии Олег Островский, передает ТСН.

Он убежден, что его сын не ехал на красный сигнал светофора. Олег Островский полагает, что авария могла произойти в момент смены сигнала, а девочка резко выбежала на проезжую часть.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла машина большая - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит", - отметил отец виновника аварии.

"И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Понятное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось", - добавил он.

"Он так и не понял, или не сработали тормоза, или они сработали юзом, но я не знаю точно, - это мои предположения. Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок прямо под колеса", - сказал Олег Островский.

Отец виновника аварии утверждает, что Кирилл не был пьян и не находился под влиянием иных средств. Он сообщил, что это уже подтверждено соответствующими экспертизами.

Олег Островский заверил, что его сын не собирался покидать место ДТП.

"Снять номера – это импульс был, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, всем помогать – и "скорую" вызывать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", - заявил Олег Островский.

Семья Островского намерена доказывать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

Напомним, в Киеве Hummer сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля. Девочка умерла в карете скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что появилась новая информация о виновнике ДТП.

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