В Киеве Hummer сбил девочку: всплыли интересные подробности из жизни виновника ДТП

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Styler собрал информацию о 23-летнем виновнике аварии в центре Киева

24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль Hummer сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой помощи.

Как оказалось позже, за рулем автомобиля находился Кирилл Островский. При задержании виновник аварии сопротивлялся и вел себя вызывающе.

Кирилл Островский (фото: facebook.com/pumamgo)

Styler собрал информацию о 23-летнем виновнике ДТП.

Кирилл Островский родился в 1995 году. Он является директором компании по продаже фитнес-сладостей Fit & Sweet, которую сам же основал в январе 2014 года. На запуск дела ему понадобилось около 150 тыс. грн.

Кирилл профессионально занимался боксом. Окружение у него всегда было соответствующее.

"В основном общаюсь со спортсменами и теми, кто ведет здоровый образ жизни", - сказал он в одном из интервью.

Кирилл Островский (фото: capital.ua)

Согласно Единому реестру физических лиц-предпринимателей Украины, некий Островский Кирилл Олегович, проживающий в Оболонском районе Киева, занимается розничной торговлей фруктов, овощей и кондитерских изделий в специализированных магазинах. Также предприниматель может торговать табачными изделиями. К слову, Островский зарегистрировал себя как ФЛП в 2012 году.

Скриншот (usr.minjust.gov.ua)

Не исключено, что отцом виновника ДТП является учредителем и владельцем компании "Европейский путь" и членом Федерации сквоша Украины (Островский Олег Витальевич зарегистрирован по тому же адресу в Киеве, что и горе-водитель).

К сожалению, найти активные аккаунты Кирилла в социальных сетях не удалось.

Добавим, что задержанному за ДТП водителю Hummer уже сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Видео: РБК-Украина