У Києві Hammer збив дівчинку: випливли цікаві подробиці з життя винуватця ДТП

Кирило Островський (фото: informator.ua)

Styler зібрав інформацію про 23-річного винуватця аварії в центрі Києва

24 липня в Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль Hummer збив 8-річну дівчинку на пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Як виявилося пізніше, за кермом автомобіля знаходився Кирило Островський. При затриманні винуватець аварії пручався і вів себе зухвало.

Кирило Островський (фото: facebook.com/pumamgo)

Styler зібрав інформацію про 23-річного винуватця ДТП.

Кирило Островський народився в 1995 році. Він є директором компанії з продажу фітнес-солодощів Fit & Sweet, яку сам же заснував у січні 2014 року. На запуск справи йому знадобилося близько 150 тис. грн.

Кирило професійно займався боксом. Оточення у нього завжди було відповідне.

"В основному спілкуюся зі спортсменами і тими, хто веде здоровий спосіб життя", - сказав він в одному з інтерв'ю.

Кирило Островський (фото: capital.ua)

Згідно з Єдиним реєстром фізичних осіб-підприємців України, Островський Кирило Олегович, що проживає в Оболонському районі Києва, займається роздрібною торгівлею овочів, фруктів та кондитерських виробів у спеціалізованих магазинах. Крім цього, він може торгувати тютюновими виробами. Як ФОП Островський зареєстрував себе у 2012 році.

Скріншот (usr.minjust.gov.ua)

Не виключено, що батьком винуватця ДТП є засновником й власником компанії "Європейський шлях" і членом Федерації сквошу України (Островський Олег Віталійович зареєстрований за тією ж адресою, що і горе-водій).

На жаль, знайти активні акаунти Кирила в соціальних мережах не вдалося.

Додамо, що затриманому за ДТП водієві Hummer вже повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Відео: РБК-Україна