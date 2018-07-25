В Киеве Hammer сбил девочку: появилось новая информация о водителе

Фото: на месте ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.uа)

Появилось видео задержания водителя

В Киеве патрульными полицейскими был задержан виновник смертельного наезда на ребенка Островский Кирилл. Видео задержания опубликовано на странице "Киев Автомобильный" в сети Facebook.

Известно, что водитель автомобиля Hammer совершил наезд на 8-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки. По словам очевидцев, автомобиль остановился не сразу, а протянул тело ребенка еще около 50 метров после удара. Полиция сообщила, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

После наезда, водитель попытался скрыться с места происшествия, но патрульные полицейские не дали ему покинуть место ДТП.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Hammer находился гражданин России, 1995 года рождения, Кирилл Островский.

По информации СМИ, Островский – бывший спортсмен, боксер, а сейчас – директор, владелец и инвестор одной из местных фирм, Fit&Sweet.

При задержании водитель не оказывал сопротивления, а даже сказал полицейским, что не собирается уходить от ответственности.

Напомним, в Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. От полученных ран ребенок скончался на месте.

Видео: РБК-Украина