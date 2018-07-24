Смертельное ДТП в Киеве: два авто столкнулись на столичной дорожной развязке

ДТП в Киеве (фото: Facebook/Віталій Вітер Мартиненко)

Один пешеход погиб, трое госпитализированы

Очередное смертельное ДТП произошло сегодня, 24 июля, в Киеве недалеко от станции метро "Дорогожичи". Об этом сообщает сайт издания dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно столкнулись два бусика: зеленый электрокар и белый. После чего белый вылетел на тротуар, сбил светофорный объект и сбил четырех пешеходов. Один из них, к сожалению, мужчина, скончался на месте", - рассказал корреспондент издания Владислав Антонов в прямом эфире.

Также сообщается, что еще три человека пострадали и получили множественные травмы. Они были срочно госпитализированы.

Один пешеход погиб и трое пострадали: результат столкновения двух авто в Киеве на Дорогожичах: Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичи: в столкновении двух автомобилей сбиты 4 пешехода, один к сожалению погиб. на месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой. выжившие в тяжёлом состоянии, их готовят к госпитализации. Едем на место facebook.com/dtp.kiev.ua/ Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм #Дтп #Киев #авария #фото #труп Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 24 липня 2018 р.

Видео: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Подбитый автомобиль Nissan, это коммерческий электрокар. Разбит очень сильно, сработали подушки и сейчас ограничено движение по перекрестку. Прибыла на место полиция", - сказано в видео.

Участник команды издания также отметил, что данная развязка на Дорогожичах, где произошла жуткая авария, является местом концентрации постоянных подобных ДТП. "Очень напряженный перекресток и люди, к сожалению, часто видят один зеленый светофор, а на ближний свой красный не обращают внимания", - рассказал он.

На месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой помощи.

Напомним, появилось видео с первыми минутами после масштабного ДТП, в котором погибли 10 человек на трассе Киев-Чоп, возле села Глубочица в Житомирской области.

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