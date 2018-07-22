Раздавались крики людей: появилось видео с первыми минутами после масштабного ДТП на трассе Киев-Чоп

Фото (zt.npu.gov.ua)

Появилось виде с первыми минутами после ДТП на трассе Киев-Чоп

20 июля на 127 километре дороги Киев-Чоп, возле села Глубочица в Житомирской области, произошла ужасная трагедия – авария, в которой столкнулись грузовик и маршрутный автобус, следующий по маршруту "Киев-Ровно". В происшествии погибли 10 человек, так же с травмами различной степени были госпитализированы 9 пассажиров маршрутки. Видео с первыми минутами после смертельного ДТП было опубликовано в группе "ДТП-Киев" на Facebook.

Первые минуты после смертельного ДТП с маршруткой на трассе Киев-Чоп. В пятницу, 20 июля на 127 км дороги Киев — Чоп, недалеко от села Глубочицы Житомирского района, произошла масштабная авария с участием маршрутного автобуса и грузовик. В результате происшествия погибли 10 человек и еще 9 получили травмы различной степени тяжести. Информатор собрал всю имеющуюся на данный момент информацию о пострадавших и ходе расследования резонансного ДТП. КТО БУДЕТ НАКАЗАН По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса Киев — Ровно, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с полуприцепом грузовика «DAF» под управлением жителя Тернопольской области 1981 года рождения. Полиция уже нашла ряд нарушений относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Владельца транспортного средства задержали, им оказался 41-летний житель Ровенской области. На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Досудебное расследование проводится по статьям «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и «Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации». ЛИЧНОСТИ ПОГИБШИХ Полиция установила личности всех погибших в ДТП: Житель города Ровно, 1978 года рождения (Водитель маршрутного автобуса). Житель села Гульськ Новоград-Волынского района, 2004 года рождения. Жительница города Киева (уроженка Ровенской области), 1958 года рождения. Жительница горожа Новая Каховка Херсонской области, 1944 года рождения. Жительница города Киева, 1964 года рождения. Девочка 2010 года рождения, гражданка России. Женщина, 1984 года рождения, гражданка России. Жительница города Ровно, 1995 года рождения. Гражданин Грузии, 1962 года рождения. Мальчик, 2002 года рождения, житель города Новоград-Волынского Житомирской области. ЧТО С ПОСТРАДАВШИМИ В результате аварии пострадали двое детей: 11-летняя жительница Новоград-Волынского и 10-летний мальчик из России. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. Также в ДТП пострадали: Житель поселка городского типа Ружин, 1993 года рождения. Житель города Новоград-Волынский, 1963 года рождения. Житель города Коростень, 1992 года рождения. Жительница села Гульск Новоград-Волынского района, 1999 года рождения. Жительница села Гульськ, Новоград-Волынского района, 1980 года рождения. Жительница города Новоград-Волынский, 1975 года рождения. Житель города Ровно. На данный момент состояние всех потерпевших стабильное. Все они доставлены в медицинские учреждения Житомира. «Самые младшие из пострадавших — девочка и мальчик — стабильно тяжелые, но им уже лучше. Сегодня возможно троих из девяти человек транспортируем в Новоград-Волынский, где они продолжат лечение. Медицинскими препаратами все пострадавшие полностью обеспечены, пока потребности в этом нет», — отметил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик Николай Суслик. Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/ Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 21 липня 2018 р.

Видео: первые минуты после масштабного ДТП на трассе Киев-Чоп

Полиция уже установила, что ДТП произошло из-за неисправности маршрутного автобуса. Как оказалось, водитель, так же скончавшийся в аварии, не был владельцем этого транспортного средства.

Сотрудникам органов удалось задержать жителя Ровенской области, который и является владельцем автобуса. Ему предъявлены обвинения по следующим статьям: «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и "Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации".

Пострадавших в ДТП быстро госпитализировали в больницы города Житомир. Их состояние, по словам врачей, на сегодня стабильное. В скором времени жителей троих пострадавших планируют транспортировать в медицинское учреждение Новоград-Волынска.

Особо тяжелое состояние отмечалось у двух детей: 10-летнего мальчика из России и 11-летней девочки из Новоград-Волынска, но врачам удалось стабилизировать их состояние, и теперь им лучше.

Напомним, ранее стали известны подробности ДТП на трассе Киев-Чоп: виновник ДТП уговорил поехать семью, усадив ребенка против правил.

Видео: (video.rbc.ua)