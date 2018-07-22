Виновник ДТП в Житомирской области уговорил поехать семью, посадив ребенка против правил

Фото: (zt.npu.gov.ua)

Водитель из-за жадности к деньгам уговорил семью занять последние места в рейсовом автобусе

20 июля на трассе Киев - Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района около 10:40 столкнулся маршрутный автобус с фурой. В результате случившегося погибло 10 человек, а еще столько же находятся в тяжелом состоянии. Подробности происшествия рассказали очевидцы, передает "ТСН".

Валентина Шемчук — близкая родственница двух сестер, погибших в результате ДТП. В субботу она забрала из морга тела двух сестер – Антонины и Светланы. Валентина рассказала, что женщины из столицы ехали в село на Ровенщину, где их ждала вся семья на запланированный отдых. Родные узнали об ужасной трагедии только из телевидения и до последнего надеялись, что женщины сели в другую маршрутку.

"Мы звоним, вызов идет – никто не берет. Одна – сразу сказали, что погибла, потому что при ней была сумка, а при второй сумка отлетела", — комментирует Валентина.

В ужасном ДТП погиб также 14-летний Павлик, которого водитель посадил против правил перевозки пассажиров. Двое детей, мать и тетя Павлика возвращались домой с отдыха на море. На железнодорожном вокзале семья увидела рейсовый автобус "Киев – Ровно", однако в маршрутке оказалось только 3 свободных места. Водитель пренебрегая правилами дорожного движения уговори семью посадить Павлика рядом с собой.

"Мама говорит: мы не будем ехать. Да нет, садитесь вперед, мы найдем место мальчику", — вспоминает пассажирка маршрутки Елена Герасимчук.

Женщина также рассказала, что перед ДТП с фурой она заметила, что водитель набирает скорость. Во время столкновения она потеряла сознание. Прийти в себя ей помог какой-то мужчина.

"Очень много трупов было", — признается женщина.

Виктория, сестра Павлика скорбит об утрате.

"Он всегда во всем помогал. Хороший мальчик был", — плачет она.

В месиве из тел и металла выжило девять человек, четверо из них в реанимации. Там и сын Сергея, который ехал на свадьбу к другу.

"Бывает, приходит в сознание, узнает, а бывает, что-то говорит не то. Шили лицо, подбородок шили, легкие пробило, в животе жидкость собирается. Рука левая переломана", - говорит отец пострадавшего Сергей Лукьянчук.

Видео: (tsn.ua)

Полиция склонна считать, что виновником аварии стал водитель маршрутки, который превысил скорость и, не тормозя, врезался в фуру, погиб сам и убил девять человек. Уже известно, что мужчина не имел водительской категории на перевозки пассажиров, а бусик взял у друзей. Владельца микроавтобуса задержали и готовятся объявить о подозрении.

"Вопросы к тормозной системе, есть вопросы к оборудованию траспортного средства, протекторы шин абсолютно разные и также не соответствуют требованиям, установленных для транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров. То есть там есть ряд нарушений", - пояснила руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

Напомним, что очевидцы ДТП возле Житомира рассказали жуткие подробности аварии.

Видео: (video.rbc.ua)