"Девочка умерла не сразу": очевидцы ДТП возле Житомира рассказали жуткие подробности (видео)

Фото: zt.npu.gov.ua

В результате страшной аварии погибло 10 человек. Свидетели масштабного ДТП, произошедшего под Житомиром сегодня, рассказали подробности случившегося

Одна из очевидцев страшного ДТП на дороге Киев-Чоп рассказала ужасающие детали случившегося в сюжете телеканалу "UA: Житомир", видео с ним было опубликовано на Facebook.

"Выпала сначала девочка, и уже потом маршрутка начала тормозить. Однако на нее не обратили вообще внимания. Девочка еще была жива, когда выпала. Она шевелилась, а на нее ноль внимания. А потом ее просто накрыли", - рассказала в сюжете женщина.

По словам этой свидетельницы жуткого ДТП, люди, оказавшиеся неподалеку, помогали вытаскивать из маршрутного автобуса выживших пассажиров.

Еще одна свидетельница, которая помогала вызывать "скорую" пострадавшим в аварии, подтвердила информацию о том, что ребенок умер не сразу. По ее словам, пострадавшая девочка лежала и шевелилась. "Когда я ехала обратно, я увидела уже много трупов – где-то восемь-девять, за ними ехала скорая", - добавила она.

Свідки аварії під Глибочицею UPD. Станом на 17.00 відомо, що серед загиблих: громадянин Грузії, 1962 р.н., житель м. Полонного Хмельницької області, 1974 р.н. (водій маршрутного автобуса), житель с.Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н., жителька м.Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р.н. UPD. Станом на 16.30 відомо, що серед загиблих: громадянин Грузії, 1962 р.н., житель м. Полонного Хмельницької області, 1974 р.н. (водій маршрутного автобуса). Ми опитали свідків аварії. Свідки: Сокун Крістіна, Рудковська Юлія та Ринат. Також в обласній поліції повідомляють, що станом на 15.00 відомо, що серед травмованих 2 дітей: дівчинка, 2007 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району; хлопчик, на вигляд 13-ти років. Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Також у медичні заклади м. Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р.н., житель м. Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель м. Коростеня, жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька м. Новограда-Волинського, 1975 р.н., ще 1 жінка, особа якої нині встановлюється. Нагадаємо, о 10 37 фура зіткнулася з маршруткою. У маршрутці «Київ- Нововолинськ» було двадцять пасажирів. У аварії загинуло – десятеро людей. З-поміж них одна дитина. Десять у важкому стані. Їх приймають місцеві лікарні: відомо, що в обласну доставлено – четверо травмованих, у Житомирську районну – двоє (одного направляють до обласної), у першу міську лікарню – двоє. Двоє дітей госпіталізовано в дитячу обласну лікарню Як повідомив начальник Рівненського обласного управління інфраструктури Федір Місюра, автобус, що потрапив у ДТП, здійснював нерегулярні перевезення - перевізик Тетяна Луцик. Як розповів нам голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич, завтра у Житомирі оголошено день жалоби Опубліковано UA: Житомир П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Видео: очевидцы ДТП рассказывают детали (facebook.com/telekanalzhytomyr)

Напомним, что в Житомирской области объявили день траура по погибшим в ДТП на трассе Киев-Чоп.

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