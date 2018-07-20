В Житомирской области объявили день траура по погибшим в ДТП на трассе Киев-Чоп

Фото: zt.npu.gov.ua

В ужасном ДТП погибли 10 человек и еще 10 ранены

В Житомирськый области 21 июля объявили днем траура по 10 погибшим в ужасной аварии под Житомиром. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич на своей странице в Facebook.

"10 погибших в ДТП... Среди них – двое детей. 21 июля в Житомирской области - День траура по погибшим. Выражаю соболезнования родным и близким. Авария на дороге Киев-Чоп на территории Житомирщины. Маршрутка с пассажирами, следовавшая в ровенском направлении, въехала в грузовик. Выехал на место, где работает полиция. Выясняют обстоятельства", - рассказал глава ОГА.

Гундич пообещал сделать все необходимое, чтобы доставить помощь близким и потерпевшим.

Фото: zt.npu.gov.ua

Также он предоставил необходимые контакты для родственников погибших и травмированных, которые стремятся выяснить информацию о своих близких.

"Телефоны приемных отделений, где находятся пострадавшие:

Житомирская областная больница – (0412) 43-87-52

Детская областная больница - 34-44-81

Городская больница №1 - 34-05-21, 55-49-66

Житомирская районная больница - 34-14-43.

Уточнить информацию о погибших и пострадавших лиц возможно по телефону – (0412) 40-73-73", - написал губернатор.

Скриншот поста (facebook.com/gundych)

Ранее сообщалось, что в селе Глубочица под Житомиром столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали. Среди погибших – двое детей.

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