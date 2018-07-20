В Житомирській області оголосили день жалоби за загиблими в ДТП на трасі Київ-Чоп

Фото: zt.npu.gov.ua

В жахливій ДТП загинули 10 людей і ще 10 поранені

В Житомирськый області 21 липня оголосили днем жалоби за 10 загиблими в жахливій аварії під Житомиром. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич на своїй сторінці у Facebook.

"10 загиблих в ДТП... Серед них – двоє дітей. 21 липня на Житомирщині - День жалоби за загиблими. Висловлюю співчуття рідним і близьким. Аварія на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини. Маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку. Виїхав на місце, де працює поліція. З’ясовують обставини", - розповів глава ОДА.

Гундич пообіця взробити все необхідне, щоб надати допомогу близьким і потерпілим.

Фото: zt.npu.gov.ua

Також він надав необхідні контакти для родичів загиблих і травмованих, які прагнуть вияснити інформацію про своїх близьких.

"Телефони приймальних відділень, де перебувають потерпілі:

Житомирська обласна лікарня – (0412) 43-87-52

Дитяча обласна лікарня - 34-44-81

Міська лікарня №1 - 34-05-21, 55-49-66

Житомирська районна лікарня - 34-14-43.

Уточнити інформацію про загиблих та постраждалих осіб можливо за телефоном – (0412) 40-73-73", - написав губернатор.

Скріншот поста (facebook.com/gundych)

Раніше повідомлялося, що в селі Глибочиця під Житомиром зіткнулися пасажирський мікроавтобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали. Серед загиблих – двоє дітей.

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