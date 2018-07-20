"Дівчинка померла не відразу": очевидці ДТП поблизу Житомира розповіли моторошні подробиці (відео)

Фото: zt.npu.gov.ua

У результаті страшної аварії загинуло 10 осіб. Свідки масштабного ДТП, що сталася під Житомиром сьогодні, розповіли подробиці інциденту

Одна з очевидців страшного ДТП на дорозі Київ-Чоп розповіла жахливі деталі того, що сталося в сюжеті телеканалу "UA: Житомир", відео з ним було опубліковано на Facebook.

"Випала спочатку дівчинка, і вже потім маршрутка почала гальмувати. Однак на неї взагалі не звернули уваги. Дівчинка ще була жива, коли випала. Вона ворушилася, а на неї нуль уваги. А потім її просто накрили", - розповіла в сюжеті жінка.

За словами цієї свідки жахливого ДТП, люди, які опинилися неподалік, допомагали витягати з маршрутного автобуса пасажирів, які вижили.

Ще одна свідок, яка допомагала викликати "швидку" постраждалим в аварії підтвердила інформацію про те, що дитина померла не відразу. За її словами, постраждала дівчинка лежала і ворушилася. "Коли я їхала назад, я побачила вже багато трупів – десь вісім-дев'ять, за ними їхала швидка", - додала вона.

Свідки аварії під Глибочицею UPD. Станом на 17.00 відомо, що серед загиблих: громадянин Грузії, 1962 р. н., житель м Полонного Хмельницької області, 1974 р. н. (водій маршрутного автобуса), житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р. н., жителька м. Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р. н. UPD. Станом на 16.30 відомо, що серед загиблих: громадянин Грузії, 1962 р. н., житель м Полонного Хмельницької області, 1974 р. н. (водій маршрутного автобуса). Ми опитали свідків аварії. Свідки: Сокун Крістіна, Рудковська Юлія та Рінат. Також в обласній поліції повідомляють, що станом на 15.00 відомо, що серед травмованих 2 дітей: дівчинка, 2007 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району; хлопчик, на вигляд 13-ти років. Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Також у медичні заклади м. Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р. н., житель м. Новограда-Волинського, 1963 р. н., житель м. Коростеня, жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р. н., жителька м. Новограда-Волинського, 1975 р. н., ще 1 жінка, особа якої нині встановлюється. Нагадаємо, про 10 37 фура зіткнулася з маршруткою. У маршрутці «Київ - Нововолинськ» було двадцять пасажирів. У аварії загинуло – десятеро людей. З-поміж них одна дитина. Десять у важкому стані. Їх приймають місцеві лікарні: відомо, що в обласну доставлено четверо травмованих, у Житомирську районну – двоє (одного направляють до обласної), у першу міську лікарню – двоє. Двоє дітей госпіталізовано в дитячу обласну лікарню Як заявив начальник Рівненського обласного управління інфраструктури Федір Місюра, автобус, що потрапив у ДТП, здійснював нерегулярні перевезення - перевізик Тетяна Луцик. Як розповів нам голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундіч, завтра у Житомирі оголошено день жалоби Опубліковано UA: Житомир П'п'ятниця, 20 липня 2018 р.

Відео: очевидці ДТП розповідають деталі (facebook.com/telekanalzhytomyr)

Нагадаємо, що в Житомирській області оголосили день жалоби за загиблими у ДТП на трасі Київ-Чоп.

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